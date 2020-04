«La procrastinación es una mala práctica climática»

Hugo Morán es secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España. Con un amplísimo conocimiento y experiencia en sostenibilidad, tiene bajo su responsabilidad transformar el modelo económico mediante un cambio de base ecológica.

-El coronavirus ha desterrado de la agenda, no solo de España sino de la mayoría de los países, de las cuestiones ambientales. ¿No crees que precisamente debería ser lo contrario? ¿Crees que hay una relación entre el coronavirus y el cambio climático?

-Esta crisis sanitaria es una nueva evidencia (y van...) de la relación indisociable entre salud ambiental y salud pública. Cada agresión al medio ambiente se traduce en un nuevo deterioro de la salud de las personas, y cuando la agresión alcanza niveles globales el efecto negativo en la salud también es global, entre otras razones porque la naturaleza no entiende de fronteras.



-¿Por qué cuesta tanto tomarse en serio los riesgos climáticos?

-Quizás porque se ha venido informando preferentemente sobre los efectos calculados a cien años vista, que son mucho más fáciles de explicar y mediáticamente más atractivos que los que vamos constatando día a día. Un metro de elevación del nivel del mar previsto para dentro de un siglo puede acompañarse de una infografía con una ciudad costera inundada, un milímetro más de elevación al cabo de un año lo consideramos irrelevante, y la sociedad tiene cierta capacidad de reacción ante riesgos inmediatos, pero tiende a ser tanto más pasiva frente a riesgos futuros cuanto más lejanos los percibe. La procrastinación también es una mala práctica climática.



-Aunque la pandemia ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero de forma puntual, el descenso solo se debe a la parálisis de la economía. Sin embargo, muchos nos tememos que cuando la sociedad se reactive en medio de una recesión, las emisiones no solo volverán a subir, sino que habrá menos dinero para abordar proyectos de transición energética.

-Todo parece indicar que China, que ya da por erradicada la epidemia, está haciendo un considerable esfuerzo de reactivación de la actividad económica, y lo está haciendo aplicando las recetas convencionales del crecimiento, las que nos trajeron hasta aquí. Lo que me lleva a concluir que se está equivocando la línea de investigación en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus, porque se trabaja en paliar los efectos pero no en erradicar las causas. Confío en que Europa no persista en el error, y que hayamos aprendido que el crecimiento económico como fin en si mismo no sólo no equivale a desarrollo, sino que se revela cada vez más como un riesgo para la prosperidad.