Las mascotas ya son (legalmente) miembros de la familia: Así afecta el cambio legal que considera “seres sintientes” a los animales de compañía

-No parece que nadie discuta que los animales son seres vivos y por tanto tienen la capacidad de sentir, es decir, que no son objetos. Pero hasta ahora no se ha dado esa consideración legalmente.

-Por supuesto, hay casos donde los cónyuges no quieren a los animales y solo solicitan las custodias para dañar a la ex pareja. Lamentablemente la violencia vicaria también se ejerce hacia los animales como modo de amenazar o someter a la otra parte. De ahí la necesidad de regular estas situaciones y dotar de herramientas a los jueces para prevenirlas.

-Los más desprotegidos son probablemente los perros usados para la caza, donde el maltrato es sangrante y sobre los que no hay una protección legal efectiva hasta ahora.

-Hay que empezar indicando que no existen los perros de caza: todos los perros son exactamente iguales, por tanto no existe ninguna justificación ni científica ni ética para que la ley proteja a unos perro sí y a otros no dependiendo del uso que se les dé. Sabemos que muchos perros usados para la caza viven en condiciones deplorables en zulos, permanentemente encadenados, hacinados, explotados en la cría y mercadeo e intercambio de cachorros, y cuando ya no sirven para la caza, muchos son abandonados o directamente “desechados” sin control alguno. Las administraciones deben dar un paso al frente y dejar de mirar para otro lado.

-Por eso vemos cada vez más galgos adoptados... son los que han logrado sobrevivir a ese maltrato de la caza.

-Es un hecho acreditado que cada año, tras la temporada de caza miles de perros son abandonados y recogidos por asociaciones de protección animal, quienes los atienden, les dan asistencia veterinaria a su costa y cuando están recuperados, son adoptados por familias . Es el círculo del maltrato que debemos romper y eso pasa por exigir a la administración que no ceda ante la presión del lobby cazador y tramite el anteproyecto de ley, donde todos los perros sin excepción sean igual de protegidos.

-¿Hay algún país modélico en lo que se refiere al respeto y la defensa animal?

-Holanda es un modelo a seguir para combatir el abandono de animales, ha impulsado campañas para la adopción de animales, desincentivado la compra de animales en tiendas, ha fomentado la esterilización, etc... Todas las medidas están ya “inventadas” solo necesitamos un gobierno valiente y comprometido con ganas de ponerlas en marcha. Francia ha reformado su código penal para incrementar las penas por maltrato animal hasta 5 años de prisión, Italia ha prohibido las granjas de pieles, en el cantón de Ginebra llevan 40 años sin caza y las conclusiones son muy claras: la biodiversidad es exuberante y perfectamente regulada y controlada.

AADA nace en 2017, está formada por 150 abogados y abogados andaluces, con representación en todas las provincias de Andalucia y nació con la vocación de ser un instrumento para la formación de compañeros, colaborar con las administraciones públicas para el desempeño de iniciativas y proyectos, promover campañas en favor de los derechos de los animales, presentar denunciar por maltrato animal, personarse como acusación popular...