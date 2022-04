Mariposas, las centinelas del medio ambiente

Las mariposas son importantes indicadores de la salud del medio ambiente: son muy sensibles a las consecuencias del cambio climático (especialmente en lo que se refiere a los periodos de floración de las plantas y, por tanto, a la disponibilidad de néctar), y se ven afectadas por el uso de pesticidas en la agricultura.

Las especies especialmente raras y especializadas sufren la pérdida continua de su hábitat. Por otro lado, avanzan las especies generalistas y las que se benefician del cambio climático.

Las mariposas y polillas son un grupo muy diverso de insectos que pertenecen al orden de los lepidópteros y que incluyen más de 250.000 especies. Sólo conocemos el estado de un 1% de todas estas especies, pero la mayoría de ellas están en constante riesgo de extinción. Entre las diversas causas están la eliminación y degradación de los hábitats naturales, el uso de pesticidas y el cambio climático.

Un estudio reciente muestra que las poblaciones de mariposas se han reducido a la mitad sólo en los últimos 10 años. En 20 años, la población de la mariposa monarca en el oeste de Estados Unidos ha disminuido hasta un 99,4%.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Italia es el país europeo con mayor variedad de mariposas, cerca del 60% del total de especies del continente. Algunas especies, como en Cerdeña y en el Parque Nacional del Archipiélago Toscano, son endémicas, es decir, viven exclusivamente en un determinado territorio.

La variedad de animales y plantas, los hábitats y su interacción constituyen la base de la vida en nuestra sociedad. Por desgracia, como sabemos, la biodiversidad está sometida a una presión cada vez mayor en la actualidad. ¿Pero qué podemos hacer? Friend of the Earth, la organización internacional de certificación de la agricultura y la ganadería

sostenibles, ha lanzado la gran campaña “Salvemos las mariposas”. Es un proyecto de censo mundial de mariposas para promover su conservación mediante la contribución de todos. Lo que piden es hacer una foto en primer plano de la mariposa que veamos, evitando molestarla, y enviarla por WhatsApp al +39 3512522520, junto con las coordenadas de tu ubicación. Friend of the Earth te permitirá conocer el nombre de la especie y la información se almacenará en un mapa interactivo. La información ayudará a elaborar estadísticas para aplicar las mejores medidas de conservación. Cada mes, Friend of the Earth premiará a la persona que haya presentado más fotografías.

Al promover productos procedentes de la agricultura sostenible, Friend of the Earth ayuda a proteger los hábitats críticos de las mariposas. Además, con la colaboración científica de la Asociación Polyxena, ha puesto en marcha el proyecto “Salvar las mariposas de Italia” para repoblar las especies en peligro. Consiste en proteger algunas especies de mariposas vulnerables mediante su reproducción ex situ para favorecer sus posibilidades de supervivencia y reintroducción en la naturaleza en zonas adecuadas a sus necesidades. La reproducción ex-situ tiene lugar en Farfalia, la Casa de las Mariposas situada en el jardín botánico “Lama degli ulivi” en Monopoli (Bari). Aquí tiene lugar todo el ciclo, desde el depósito de los huevos en las plantas hasta el primer batir de alas y la consiguiente liberación en la naturaleza. Hasta la fecha, se han acogido unas 27 especies diferentes de mariposas, en distintos estadios de desarrollo, como Zerynthia cassandra, Melanargia arge, Hipparchia sborodonii y Charaxes jasius.