¿Qué agua es la más segura durante la crisis?

Es el cuarto producto más deseado en la crisis, a tenor de los datos de incremento de compras desde que se decretó el confinamiento en los hogares para evitar la propagación del coronavirus. Según datos de la prestigiosa consultora Kantar, el agua embotellada ha aumentado en ventas un 21 por ciento, por encima incluso de los productos de alimentación , cuya demanda creció en esta crisis un 18 por ciento. Por encima del agua embotellada sólo han crecido en las compras compulsivas por la crisis los productos de aseo (67 por ciento de incremento), limpieza (54 por ciento) y celulosas (45 por ciento). Hay datos de empresas privadas incluso, que apuntan a que en muchos supermercados las ventas de agua embotellada ha crecido en un 70 por ciento. La Asociación Nacional de Empresas de Agua Embotellada (ANEABE), ha explicado a Ecoperiodismo que no disponen aún de cifras sobre el incremento de ventas al usuario , pero apuntan que donde se ha vivido un retroceso en el negocio es en la venta de agua a las empresas de restauración, cerradas durante el estado de alarma decretado en España, que suponen -dicen estas fuentes- el 30 por ciento de sus ventas.

En lo que se refiere a la salud del agua de grifo, el gerente de la AEOPAS, Luis Babiano, ha explicado a esta redacción que “los procesos de potabilización que se llevan a cabo en todas las empresas públicas de agua garantizan la salud del agua que llega a las casas y también garantizan al cien por cien que no pueden transmitir el COVID19 ni ninguna otra enfermedad”. En efecto, desde antes de la crisis la normativa que se aplica a la calidad del agua de grifo exige una serie de parámetros fisico-químicos que garantizan la total seguridad del agua que llega a las viviendas.

Pero la normativa de salubridad del agua urbana no se aplica a las aguas embotelladas. Las aguas minerales están vigiladas por una regulación específica y distinta de las relativa a las aguas de consumo público. ANEABE aclara que “para obtener el calificativo de ‘Agua Mineral Natural’ es necesario iniciar un largo y exigente expediente administrativo, en el que intervienen las autoridades competentes en Minas, Sanidad y Medio Ambiente”. Sin embargo, esos controles se aplican solo a las aguas minerales de origen español, las que apunta ANEABE que forman parte de su organización. Con las aguas minerales procedentes de otros países o continentes, fuentes consultadas de ANEABE no se mojan: “no forman parte de nuestra asociación, sólo las españolas”.