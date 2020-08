Toda la verdad sobre el cementerio nuclear de El Cabril

El 3 de junio de 1979 durante una manifestación en Tolosa contra la central nuclear de Garoña, un guardia civil mata de un disparo a Gladys del Estal, una manifestante que se convertiría en la primera martir del movimiento antinuclear. Ese mismo día, con tan sólo 25 años, en Hornachuelos (Córdoba), un joven Pepe Larios estaba dando su primer mitin contra la energía nuclear en el lugar donde acabarían construyendo el único cementerio nuclear que hay en España, El Cabril. Desde entonces se ha perseguido a voces díscolas como Pepe Larios y comprado voluntades para acallar críticas contra el vertedero nuclear.

-Usted ha sido precoz en el activismo ecologista. Empezó con 15 años y desde entonces ha luchado en contra la la producción de energía nuclear.

-Mi actividad como activista político-social empezó cuando tenía 15 años. Diez años después estaba dando un mitin en el campo de futbol de Hornachuelos contra la energía nuclear y el cementerio nuclear de El Cabril y ya tenía dos detenciones a mis espaldas por ser activista. Después he participado en varias acciones más, como marcha en bici de Córdoba a Sevilla en 1984 y la creación de la Coordinadora Anti Cabril en diciembre de 1987, la fundación de AEDENAT en Córdoba y el impulso de la creación en Sevilla, Écija, Dos Hermanas, Marbella, Granada y Málaga. También en acciones contra El Cabril, AVE, en defensa de Doñana, Fabrica de Uranio de Andujar, Vertedero de Nerva, vertidos tóxicos e incineradoras en Córdoba. Publico mi primer trabajo sobre el Calentamiento Global en 1993 en la revista Gaia.

-Pero no está afiliado a ningún partido político.

-No. En la actualidad soy presidente de la Fundación Transición Verde y no tengo filiación partidista. Participo en el Movimiento Ibérico Antinuclear y la Plataforma Andaluza contra la Incineración y por el Aire Limpio.

-Ha estado muy vinculado a la lucha contra las nucleares, un emblema histórico ('No a las nucleares') del movimiento ecologista mundial. ¿A día de hoy la batalla contra esta forma de producir energía sigue viva?

-En declive pero aún están funcionando 417 centrales nucleares, 21 menos que en 2002 y algunas, pocas, en construcción. Para acelerar el cierre de las mismas en 2016 organizaciones ecologistas de España y Portugal fundamos el Movimiento Ibérico Antinuclear. En Córdoba, desde hace bastantes años, se mantiene la Asamblea Antinuclear. Las eléctricas tienen amortizadas las centrales y pretenden sacar el máximo beneficio posible, incrementando el riesgo de accidentes y generando grandes cantidades de basura radiactiva peligrosa para las personas y ecosistemas durante un período de tiempo superior al de la existencia del homo sapiens. Demostrando con ello su desprecio por la vida humana y con serias dudas de que se hagan cargo de los costes de su gestión.

-En Andalucía, donde no hay centrales nucleares, la 'cuota' autonómica de esta energía fue la instalación del cementerio nuclear de El Cabril. Pero la decisión de crear esta instalación estuvo hace años rodeada de polémica y de movimientos sociales contrarios.

-Lo de “cuota autonómica” fue una fórmula política adoptada por el Gobierno de la Junta de Andalucía y aceptado por el arco parlamentario para justificar la creación de las nuevas instalaciones del cementerio nuclear de El Cabril. Enclave decidido por el ejército franquista y que, de forma ilegal, según sentencia firme del Tribunal Supremo, vino a ser el destino de la basura nuclear de media y baja actividad de las centrales nucleares de nuestro país.

-No parece lógico que el cementario nuclear esté alejado de las instalaciones nuclears del resto de España. Eso aumenta aún más los riesgos al tener que trasaladar residuos con actividad radiactiva desde su punto de origen a este cementerio. ¿Porqué en El Cabril?

-La justificación “técnica y ambiental” de El Cabril se hace a posteriori. El emplazamiento se elige porque la mina Beta, una de la varias gestionadas por el organismo del ejército, la Junta de Energía Nuclear, JEN, queda sin actividad y la JEN decide usarla para almacenar en 1961 la primera basura radiactiva procedente de las investigaciones realizadas por el ejercito, para desarrollar armamento nuclear, con el reactor “General Juán Vigón” que el ejercito de USA regala a España en los acuerdos del Tratado Bilateral.

Esta es la razón y no otra para elegir un emplazamiento, en Sierra Albarrana, con 1400 hectáreas en un espacio declarado Parque Natural, del que se excluye esta propiedad. El Emplazamiento está alejado de todas las instalaciones nucleares del estado español, en terrenos que no son los más estables sísmicamente de la península y en el valle del Guadalquivir, con millones de personas viviendo aguas abajo. Y millones de personas expuestas a los riesgos del transporte de basura nuclear por miles de kilómetros de carreteras del todo el país.

-El cementerio nuclear de Cabril lo gestiona Enresa. ¿Qué es realmente Enresa?

-Con la llegada de la democracia comienza el desmantelamiento de la JEN y aparecen nuevos organismos encargados de actividades nucleares y radiactivas, asi nace el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, como organismo regulador y de control; Empresa Nacional del Uranio SA, ENUSA, encargada de la fabricación de combustible nuclear; Centro de Investigaciones Energeticas y Medioambientales y Técnologicas, CIEMAT, encargado de la investigación. Y en 1986 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA , Enresa, encargada de la gestión de los residuos nucleares, procedentes del ciclo de los rectores nucleares, y radiactivos, procedentes del resto de actividades relacionadas con la radiactividad.

-Su activismo le costó estar 'perseguido' por Enresa y hasta denunciado de manera injusta. Háblenos de ello.

-La oposición a la energía nuclear ha estado criminalizada en prácticamente todo el mundo por sus características especiales, sus riesgos, su vinculación a la estrategia armamentística y en nuestro país no iba a ser diferente, de hecho la primera movilización amplia se salda con el asesinato de Gladys.

-Por eso usted se convierte en alguien ‘incómodo’...

-La oposición seria al cementerio nuclear de El Cabril pone en cuestión la globalidad de la energía nuclear y la respuesta del Estado es el seguimiento e infiltración en la Coordinadora Anti Cabril para el control de las activistas antinucleares, reprimiendo y tratando de asustar a quienes se incorporan a las movilizaciones antinucleares. Se amedranta a jóvenes de Hornachuelos participantes en la 1ª Marcha a El Cabril, a activistas que participan acciones pacíficas y se lleva a los tribunales por la vía penal a quienes realizábamos acciones directas de carácter simbólico y mediático. Fueron varias las denuncias interpuestas por Enresa y una de ellas llevó a tres activistas, yo entre ellos, a estar varios años en libertad bajo fianza que gracias a la actividad profesional de nuestro abogado de cabecera, el ya desaparecido Rafael Sarazá Padilla, hace que en un juicio, con presencia multitudinaria y mediática, el fiscal retire las acusaciones durante el mismo dejando a Enresa en evidencia.

-Estas grandes entidades como Enresa, con cifras millonarias de euros par la gestión, ¿usan parte de esos fondos para callar críticas?

-La contestación social no solo se frena con represión y amedrantamiento si no que se usa el “palo y la zanahoria” así en 1992 el BOE recoge el reparto de fondos de Enresa entre cuatro de los pueblos del entorno de El Cabril, Hornachuelos 50% de los fondos ,y Fuente Obejuna 35% del reparto en Córdoba y resto para Alanís y las Navas de la Concepción en Sevilla. Así en lugares como Hornachuelos, donde las movilizaciones eran bienvenidas e incluso convocan desde el ayuntamiento Huelga General los activistas antinucleares pasan a ser rechazados. Estas revendas económicas son luego extendidas al resto del municipios del entorno de la centrales nucleares por la presión de las autoridades locales de los mismos que crean la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, AMAC.

-Pero van más allá... crean incluso una fundación.

-Donde no llega el BOE hay que parar la reacción y para ello crearon la Fundación Enresa que da becas por valor de 50 millones de las antiguas pesetas a jóvenes de Hornachuelos no díscolos, da material didáctico a los centros escolares de Hornachuelos, establece convenios con el ayuntamiento que permite “liberar” concejales del gobierno local, hace donaciones a la Diputación de Córdoba para actuaciones concretas, paga cursos de inglés y alemán para el periódico Córdoba, patrocina la cátedra de Medio Ambiente de la UCO, subvenciona instalaciones de la Cruz Roja con 23 millones de pesetas en Peñaroya-Pueblo Nuevo, concursos de pesca, universidad de verano, Fons Melaria, en Fuente Obejuna, viajes para prescriptores sociales, sanitarios, educadores, políticos, excursiones propagandísticas de escolares y asociaciones de todo tipo, artículos pagados muy por encima del precio de mercado a los periodistas locales que escriben en las revistas de propaganda de ENRESA, subvenciona la revista Sierra Blanca, incluye en la redacción de su folleto de propaganda “Sierra Albarrana” a directores de radios municipales y poetas de la zona, realiza acuerdos con la Academia de Córdoba, y un largo etcétera.

El despilfarro de fondos lleva a la desaparición de la Fundación ENRESA en 2014 en el mismo momento en que se anuncia que El Cabril va a ampliar sus instalaciones, Esto origina algunas declaraciones de protesta de los municipios afectados, pero lejos de las miles de personas que se movilizaban contra la construcción de las instalaciones que albergaran todas la basura radiactiva de media y baja actividad que genere el funcionamiento de las centrales y el desmantelamiento de las mismas.

Irónicamente, los vecinos de los indemnizados por El Cabril deben agradecer a las activistas antinucleares las prebendas económicas que han recibido y reciben.

-A mi me consta que Enresa 'patrocinaba' cada año un curso de 'periodismo ambiental' que servia para agasajar a periodistas llevándolos a hoteles y restaurantes de lujo de Córdoba. También pagan cátedras de medio ambiente en las universidades... ¿Es eso 'greenwashing'?

-Evidentemente, es de manual que para influir en la sociedad es necesario tener prescriptores y redactores de medios agradecidos que no distingan las notas de las relaciones públicas de la información veraz, que no entiendan o no quieran entender de una materia ya de por sí opacada. Más que greenwashing hay que calificarlo de corrupción, y cuando la corrupción campa a sus anchas la democracia está de rodillas.

-El caso es que logran que no se hable o escriba mucho de sus problemas. Hace sólo unas semanas el Consejo de Seguridad Nuclear obligó a Enresa a cerrar una de las celdas donde se acumula material radiactivo, pero sólo se publicó en prensa local.

-Se publicó en la prensa local gracias a la difusión que hice de la nota de prensa del Movimiento Ibérico Antinuclear entre periodistas de los medios.

-¿El cementerio nuclear de El Cabril es seguro?

-Como bien decía el sociólogo alemán ya desaparecido, Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo global, la seguridad de instalaciones complejas con materiales difíciles de manejar, no existe. No son instalaciones seguras, solo se puede conseguir mayores niveles de seguridad con mayores inversiones económicas.

-¿El modelo energético español puede funcionar sin energía nuclear?

-Sin lugar a dudas, el parque de generación eléctrica de nuestro país está sobredimensionado. Se les ha estado pagando hasta 2018 a los productores una cifra del orden de cientos de millones de euros para mantener preparadas centrales eléctricas, pagos por disponibilidad, 7 centrales de gas de ciclo combinado no funcionaron ni una sola hora en 2017, y la mitad de las de esta tecnología solo funcionaron el 15% de su capacidad porque no son necesarias, Las centrales de gas tienen una potencia instalada en España de 26,284 MW y las nucleares 7,117 MW.

La potencia instalada en nuestro país es de 110.226 MW mientras la demanda máxima registrada en nuestro país fue el 17 de diciembre de 2007 y fue de 44.876 MW. Es más se está pagado a las eléctricas para que desconecten centrales.

-¿Qué nos depara el futuro?

-El borrador de 7º Plan de Gestión de Residuos Radiactivos calcula la generación, al final del proceso de cierre y desmantelamiento de las nucleares de 236.500 m3 residuos radiactivos. El combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad (10.400 m3).El grueso, en volumen vendrá a Córdoba si no lo impedimos.

Lamentablemente el MITECO va a alargar el periodo de actividad de la nucleares españolas acrecentando el riesgo de accidentes y y la generación de residuos radiactivos que las eléctricas no van a pagar, los presupuestos para la gestión y desmantelamiento son pura literatura.

La energía nuclear es peligrosa, corruptora e inmoral. Deja un problema irresoluble para muchas más generaciones que las 500 que se han sucedido en la civilización humana.