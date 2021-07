«Un ecólogo debe ser también un ecologista»

Jose Prenda es Catedrático de Zoología en la Universidad de Huelva donde ha sido director del Máster Oficial en Conservación de la Biodiversidad, además de enseñar «Biología de la Conservación» a estudiantes de Ciencias Ambientales, tanto españoles como Erasmus. Prenda representa a la universidad andaluza en el Consejo de Participación Pública del Espacio Natural Doñana y ha sido presidente del Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas (CIECEM).

-¿A lo largo de tus más de 30 años de experiencia investigadora qué es lo que más te ha interesado?

-La ecología, la biodiversidad y la conservación de los medios acuáticos epicontinentales, labor que he desarrollado en diferentes universidades y centros de investigación nacionales (universidades de Sevilla, Córdoba y Huelva), y extranjeros (Institute of Freshwater Ecology -Reino Unido- y Universidad de Lisboa). He dirigido seis proyectos de investigación concedidos en convocatorias públicas y más de medio centenar de contratos de investigación con entidades públicas y privadas. He dirigido cinco tesis doctorales y he publicado más de un centenar de trabajos científicos. En la actualidad investigo sobre la biodiversidad de las aves y su estado de conservación en espacios agrarios y urbanos.

-Una labor científica comprometida que te ha cosechado reconocimientos.

-El año 2008 recibí el Premio Nueva Cultura del Agua de la Fundación del mismo nombre, en reconocimiento a toda una trayectoria de dedicación a la investigación y docencia a favor de la conservación de los ecosistemas y paisajes del agua.

-Ante todo, eres un ecólogo pero ¿qué es un ecólogo?

-Un científico que se interesa por las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. En inglés ecólogo se dice ecologist, que se ha traducido al castellano por ecologista, que es un ciudadano preocupado e implicado en el estado de su medio ambiente. Entonces un ecólogo es también un ecologista o, al menos, debe serlo. Aunque aquí no cabe lo de «y viceversa”

-¿La visión panorámica de la ecología permite ver soluciones globales a los problemas de conservación?

-Sí y no. La ecología, especialmente a lo largo del tiempo, te aporta una visión global del estado de la biosfera. Una visión panorámica, como dices. Pero de ahí a aportar soluciones globales a la crisis de biodiversidad que se está produciendo, dista mucho. Los problemas de conservación poseen una etiología tan variada que tienden a merecer tratamientos bastante específicos, a la medida diríamos. La ecología aporta el conocimiento básico necesario para el desarrollo de medidas y programas diseñados para corregir procesos de extinción prematuros, que son los que induce la especie humana. Sin un conocimiento adecuado de la ecología del lince ibérico, de su ciclo de vida, de cómo usa el espacio, no hubiese sido posible nunca el desarrollo de un programa tan exitoso de reintroducción y reforzamiento como el que se está llevando a cabo.

-¿Hay entonces solución para los problemas de conservación?

-Los problemas de conservación no se resolverán hasta que no se asuma una verdadera ética ambiental que conceda a las distintas formas de vida que coexisten con la especie humana un valor equivalente al que nos otorgamos a nosotros mismos. Que tampoco es algo que haya sido así de siempre. Hasta el siglo XIX era legal la esclavitud. La igualdad de género, el respeto por las distintas opciones sexuales son cuestiones sobre las que no caben dudas pero por las que hay que seguir luchando. En el mismo plano de derecho y lucha hay que ubicar a la biodiversidad y su conservación.

-Tú eres también uno de los mayores expertos nacionales en ictiofauna. ¿Cuáles son los grandes problemas de la conservación de los peces en los ecosistemas andaluces?

-La biodiversidad acuática de medios continentales, esto es no marinos, es la más amenazada del planeta. Y lo que ocurre en los ríos, embalses y lagunas de Andalucía no iba a ser menos. El agua dulce es el recurso más esencial para el desarrollo de las sociedades humanas. Todas las culturas han florecido al lado de una fuente segura de agua. Agua para beber, para preparar los alimentos, para regar, para limpiar, para facilitar la evacuación de nuestros desechos. Cuando el agua abunda, como ocurre en climas templados, lluviosos de la Europa central y del norte, estos problemas se diluyen. Pero si el medio es árido, pobre o muy pobre en agua, como en Andalucía, los problemas del medio acuático se exacerban. En la cuenca del Guadalquivir, completamente regulada con cientos de embalses, la demanda de agua para distintos usos, especialmente para la agricultura que es la gran consumidora de agua, llega a superar a la cantidad natural disponible. Esto somete a estos ecosistemas a un estrés muy elevado, lo que se traduce, en primer lugar, en la falta de caudales circulantes. Los ríos no tienen agua o muy poca agua. No hay más que mirar al Guadaira, por ejemplo. La falta de agua reduce la capacidad de los cursos de agua para diluir los vertidos procedentes de aguas residuales. Al final lo que circula por los cauces es mayoritariamente el producto de nuestro metabolismo. A esto hemos de añadir la llegada permanente de especies exóticas e invasoras, la mayoría peces foráneos, depredadores, que colonizan la mayor parte de la red de drenaje, empezando por los embalses. Ante este panorama tan desolador, de embalses, falta de caudales, problemas de calidad y especies invasoras, no queda más que ser pesimistas. Muy pesimistas respecto al futuro de los ríos andaluces y de su fauna y flora nativas.