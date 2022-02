La danza aplicada (e invasora) de Andrés Marín

Últimamente proliferan espectáculos ambiciosos en los que se pretende hacer de la suma de talentos su principal virtud y baza creativa. Pero los resultados no siempre son satisfactorios, en realidad incluso deberíamos aceptar que raramente lo son. No tenemos duda de la valía del bailaor Andrés Marín, asiduo de la Bienal de Flamenco, donde ha cosechado multitud de triunfos y ha sorprendido a propios y ajenos con su revolucionario enfoque del baile flamenco. Dejando claro él mismo que no se le puede siquiera considerar patrimonio gitano, y que urge desvincularlo del tópico y el anquilosamiento al que fue sometido a lo largo de más de cuarenta años de dictadura, el baile de Marín parece surgir de la improvisación y el empeño en comulgar con la propuesta musical que se le ofrece. Más de una hora estuvo permanentemente en el escenario, culminando un trabajo tan meritorio como extenuante.