La historia interminable del flamenco en un solo libro

El flamenco, como manifestación artística que no solo incluye el baile, el toque y el cante , sino la literatura que lo sostiene -como ha de recordar José Cenizo Jiménez en una cita incluida en este libro- tiene tantas ramificaciones por delante y por detrás en el tiempo que es difícil acapararlo de una vez, en una sola obra, en una época concreta, en una comarca cantaora, en un grupo de artistas, en varias anécdotas o realidades históricas. Desde ese reconocimiento humilde y concreto, el escritor de Paradas (Sevilla) Eduardo Pastor Rodríguez ha publicado en la editorial Almuzara uno de esos títulos que tanto le gustan a la casa bajo el epígrafe de “ Esto no estaba en mi libro de Historia del ”, en este caso del Flamenco. En un interludio del libro –de solo trescientas páginas que se beben por la prosa ágil de su autor-, el escritor hace parada y fonda en su propio acicate para terminar una obra de estas características, en plena pandemia del coronavirus, y confiesa tan sincero: “ Hasta que se ha sorprendido a sí mismo mendigando un trozo de historieta en las páginas de un libro escrito por el listillo de casi siempre. Ahí fue donde se ha dado cuenta de que el pozo no tiene fondo y si sigue así, la cosa terminaría con puñaladas al alba ”. En vez de tal extremo, el también autor de la biografía novelada de Fernando Villalón, centauro de pena , publicada asimismo en Almuzara hace ahora cuatro años, se echó la manta a la cabeza, es decir, la hemeroteca, sus libros, sus vivencias y sus viajes por toda Andalucía y más allá y se sentó frente al ordenador para darle cierto orden no a lo que él sabía de flamenco, sino a lo que se sabe de flamenco.

El libro empieza desde muy pronto a trufarse de citas literarias de autores, tanto los muy relacionados con el flamenco como los que no lo parecían, y parte de la cuna de de todo: Cádiz , en cuyo Barrio de Santa María –bien pateado por el autor- se recuerda que nacieron la legendaria Pepa de Oro , responsable de aflamencar la milonga argentina antes de que Pepe el de la Matrona bordase los cantes de ida y vuelta; Enrique el Mellizo , Tomás el Nitri y Aurelio Sellés , uno de esos flamencos fundamentales que hubiera dado para una novela o para una saga desde el hecho de que fuera el último de veintidós hermanos , o sea, que bien podría decirse que estuvo a punto de no nacer y sin embargo le dio la vida para toda una aventura, desde que embarca de polizón en un vapor rumbo a México hasta que llega accidentalmente a La Habana para ser torero, pasando por aquel capítulo de 1953 en que le canta a la mismísima Reina de Inglaterra en su coronación de Buckingham Palace . Del mismo barrio gaditano fueron también La Perla o Adela la Chaqueta . Y de El Mentidero, Pericón y Beni de Cádiz , que también tienen carrete para varios libros, aunque Pastor –que nunca cansa al lector- solo va dando tiritos como regalos de divertida divulgación. Del Beni, por ejemplo, cuenta que murió dos veces, no solo la vez de verdad, el 22 de diciembre –mismo día que Bécquer- de 1992, sino en aquella ocasión en que un periódico de Madrid lo dio por muerto porque tuvo que guardar cama a causa de una grave enfermedad. La cosa fue en 1959 y la noticia se divulgó tanto que el mundo flamenco le llegó a dedicar un portentoso homenaje en el Teatro Falla de Cádiz, organizado por la Niña de los Peines , porque no se sabía que el muerto estaba bien vivo.

El libro, en fin, está plagado de curiosidades como las Llaves del Cante, niños prodigios como los dos Carbonerillos (el de Triana y el de la Macarena), Sabicas o Naranjito de Triana; o los sabrosos nombres de tantos artistas, desde el propio Camarón hasta Tomatito, pasando por la Piriñica, Eva la Yerbabuena, Antonio la Gamba, Curro el Gamba, Diego el Cigala, Chocolate, Melón de Lebrija o el recientemente fallecido Pansequito... Pastor no olvida a cantaores menos sonados como Fernando Sánchez El Herrero, de Las Cabezas de San Juan, de donde también era Miguel Gálvez, el Niño de Las Cabezas “que hizo las américas y en América quedó”; o Curro Malena, de Lebrija; o por supuesto Fernanda de Utrera, de quien ahora se cumple el siglo y a quien le dedica semblanzas como estas: “Su vida, negruras gitanas, se me clava en este mes de agosto en el corazón. Su voz de crucificado barroco me atraviesa de norte a sur las entrañas. Su rostro –guapura entendida por el que de esas cosas entiende- se me aparece hoy sobre las aguas espumosas de un bahía que podría, si quisiera, partir la cara miserable del mundo en mil pedazos. (...) Me muero como tú te moriste aquella tarde calores y silencios de siesta en vela. Mi muerte es como la que tantas veces se te aparecía en los escenarios, con un toque de guitarra a tu lado. Me moriré tal y como se me fueron muriendo las ilusiones y los encantos brindados. Me muero y brindo por tu vida –que ya no es vida-. Y brindo por mi muerte y las desgracias aquellas que en tu voz parecían presagios de besos a escondidas”.

Tan nutrido de citas, recuerdos, anécdotas, vivencias, chascarrillos, sonidos negros, árboles genealógicos, amoríos, cuernos, caminos convertidos en carreteras y estampas negras indelebles está el libro de Pastor hasta el final, que podríamos quedarnos con uno de los intentos definitorios del flamenco que aparecen al final, el de su paisana Eli Parrilla: “El flamenco es tan grande que es capaz de atravesar el corazón del que no lo entiende”. Pues eso.