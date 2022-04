Memoria de una vida recuperada al alzhéimer

Reyes murió el 2 de mayo de 2020, a los 91 años, a causa del alzhéimer y en pleno confinamiento . A pesar de ser una mujer muy querida y apreciada, solo la despidieron tres personas, como entonces se permitía. Es por ello que este libro nace para ser un encuentro con esos familiares y amigos que no pudieron darle el adiós definitivo. Pero, al mismo tiempo, es la memoria de una época , una fotografía de los momentos más negros de la historia reciente de España , así como un documento sobre el siglo XX de Gelves , de donde era originaria.

En el libro está su difícil infancia. Las penurias y la dureza de la familia, con una madre que incluso le pegaba “por el ruido que hacía el colchón de foñico – hojas secas de maíz – en el que dormía”. Está el trabajo impropio de la infancia, en el que “se me juntaba el día con la noche”, como están también unos años en los que “haber comido era un logro”.

Según explicó Moreno, en el libro hay pasajes de gran dureza, que asombran desde nuestra perspectiva. Como que nunca celebró su cumpleaños, que nunca tuvo un regalo, que para ella no existían Navidad ni los Reyes o que esperaba con ansia las fiestas de la Virgen de Gracia porque estrenaba una bata y unas zapatillas. Habla de su matrimonio forzado por obligación con un hombre que “lo único bueno que tenía es que no era borracho”; el maltrato – nunca justificado, aunque sí silenciado – tanto a ella como a su hijo; la separación de gran parte de su familia, y tantos momentos en los que “tuvo capacidad para disfrutar de lo que la vida le ha dejado disfrutar. No ha sido feliz, aunque lo ha disimulado muy bien”.