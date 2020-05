Música en suspenso

Se nos ha prometido que empezamos a caminar hacia la salida de la tragedia cuando aún tenemos que lamentar a diario la pérdida de más de un centenar de vidas en nuestro país, si así lo queremos un motivo de júbilo teniendo en cuenta que hace apenas unos días la cifra se elevaba a casi un millar. Aun así es una cifra muy trágica y muy preocupante como para poder hablar realmente de una normalización de la situación, y desde luego muy propicia para que si no mantenemos un mínimo de responsabilidad y sentido común, podamos vernos sumergidos en un rebrote que aminore todavía más nuestra capacidad de supervivencia en todos los sentidos. A nadie escapa que esta premura por empezar la tan ansiada desescalada responde a un intento por frenar la ya de por sí muy perjudicada economía del país, potenciada aún más por la presión de los partidos políticos de la oposición, nada propicios a apoyar una crucial prórroga del estado de alarma que asegure el mantenimiento de esas medidas de protección, seguridad, responsabilidad y solidaridad que son el único instrumento que tenemos para vencer una situación jamás vivida en nuestro maltratado planeta, y que nos marque el camino no para recuperar la normalidad sino para establecer una nueva más respetuosa con nuestro entorno y sistema.

De cualquier forma el mundo de la cultura se encuentra lamentablemente muy al margen de todas estas preocupaciones, pues ni siquiera el motivo económico le alcanza lo suficiente como para merecer ese avance acelerado de la supuesta normalización. Los grandes espectáculos sobreviven en nuestro país gracias a los necesarios apoyos públicos, solo así se pueden lograr precios considerablemente asequibles en un espectáculo tan completo y sofisticado como la ópera, marcada por un despliegue artístico descomunal y un muy limitado número de funciones por título, algo que no sucede por ejemplo con los populares musicales, más baratos y con más probabilidades de amortización a largo plazo. Junto a eso el resto de espectáculos no pueden sobrevivir con la reducción de aforo que propone el sentido de la responsabilidad al que apelamos, por lo que recuperar cines y teatros no es una cuestión de saneamiento económico sino de bienestar cultural, desdichadamente siempre a la cola de los verdaderos intereses creados.