San Juan de la Cruz: fugado de noche para redescubrir el amor

Todos sus poemas caben en unos cuantos folios, pero la profundidad de su misticismo , surgido durante el cenit del imperialismo español de Felipe II, no tiene parangón con el de ningún otro religioso de los que en aquella época también se dedicaron a escribir versos de amor a lo divino partiendo del molde petrarquista que el Renacimiento español de Garcilaso de la Vega y sus seguidores había puesto de moda para los requiebros pastoriles de la corte. Sus sueños amorosos de pastor eran de otro mundo y sus inspiraciones en el bíblico Cantar de los cantares le sirvieron, en todo caso, para dar un paso más allá de la interpretación dogmática tradicional que veía representada en la esposa la figura de la Iglesia. A partir de San Juan de la Cruz, la esposa no será ya esta organización religiosa, sino el alma humana . “¡Oh noche que guiaste! / ¡Oh noche amable más que la alborada! / ¡Oh noche que juntaste / Amado con amada, / amada en el Amado transformada! ”, escribirá el santo en memorable lira en su Noche oscura del alma , la intensísima composición en la que su yo poético canta la huida del alma en medio de la noche hasta alcanzar la unión con el Amado , es decir, con Dios.

Aquella huida nocturna tan mística se parecía algo a la que el Juan de carne y hueso había experimentado precisamente la madrugada del 15 de agosto de 1578 (festividad de la Asunción de la Virgen), cuando se fugó de la prisión de Toledo donde llevaba ocho meses atormentado por sus propios compañeros calzados. En diciembre del año anterior, un grupo de frailes acompañados por gente armada lo secuestró directamente en Ávila y lo trasladaron a un subterráneo en Toledo, después de comparecer ante un tribunal de carmelitas calzados que lo presionaron para que se retractara de la Reforma que habían emprendido Teresa y él. No fue sino hasta ocho meses después, y con la ayuda del carcelero primero y de Santa Teresa –que aún no era santa- después, cuando logró escaparse en medio de la noche para refugiarse en otro convento toledano pero de madres carmelitas descalzas. Fue Teresa quien hizo gestiones para que encontrara asilo en el monasterio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Y así comenzó su periplo final hacia Andalucía.

Aquellos ocho meses preso, sin embargo, no pasaron en balde, porque Juan los aprovechó para escribir varios romances y la mayor parte de su famoso Cántico espiritual, donde describe el proceso místico del camino hacia Dios a través de las tres vías (la purgativa, la iluminativa y la unitiva). La Esposa, o sea, el alma humana, arranca preguntando: “¿Adónde te escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí tras ti clamando, y eras ido”. Y a los pastores de los senderos les dirá: “Buscando mis amores / iré por esos montes y riberas, / ni cogeré las flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras”. La Esposa, es decir, el alma, se ve tan envalentonada en busca de su amor, es decir, de Dios, que se atreve a hablar con toda la Naturaleza, preguntándole si lo ha visto pasar: “¡Oh bosques y espesuras / plantadas por la mano del Amado! / ¡Oh prado de verduras / de flores esmaltado!, / decid si por vosotros ha pasado”. Luego, el Esposo –Dios mismo- le dirá al verla, precavido: “Vuélvete, paloma, / que el ciervo vulnerado / por el otero asoma / al aire de tu vuelo, y fresco toma”. Pero ella no se dará por vencida: “Mi alma se ha empleado / y todo mi caudal en su servicio; / ya no guardo ganado, / ni ya tengo otro oficio, / que ya solo en amar es mi ejercicio”. Por lo que el Esposo no tendrá más remedio que afirmar: “Entrado se ha la esposa / en el ameno huerto deseado, / y a su sabor reposa, / el cuello reclinado / sobre los dulces brazos del Amado”. El alma termina tan satisfecha que terminará implorando: “Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu hermosura / al monte y al collado, / do mana el agua pura; / entremos más adentro en la espesura”. Pura historia amorosa con final feliz, pura vía unitiva del alma mortal con Dios inmortal, el éxtasis místico pero también inefable a pesar de tan alta poesía.