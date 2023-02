Juan Marín: «Andalucía no puede avanzar de espalda a los Corredores»

La Fundación Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado un desayuno-coloquio en el que ha participado el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín Lozano.

El invitado presentado por el Catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Manuel Alejandro Cardenete, ha hablado de ‘Andalucía ante los desafíos económicos y sociales del futuro’.

Así, el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, ha querido transmitir cuáles son las funciones de este órgano de consulta que “ha realizado 177 dictámenes desde su constitución en esta democracia, garantizando así los derechos fundamentales de los andaluces. Unos dictámenes que han sido aprobados gracias al consenso y la unanimidad de las entidades que lo componen”.

Marín ha hablado de la transformación económica y social experimentada por Andalucía en los últimos años. “Desde 2018 se han reducido impuestos, hemos sido líderes en viajeros, en exportaciones, y hemos crecido por encima de la media nacional. Y esto no hubiera sido posible sin paz social, y es aquí donde entra la labor del CES. De esta manera, cuando las normas llegan al Parlamento ya hayan sido tratadas y consensuadas por las diferentes entidades que lo conforman”.

Además de esta labor, el CES tiene otras funciones fundamentales para el desarrollo de un territorio cómo Andalucía. “En esta nueva etapa se están dando pasos importantes sobre todo en la relación con los Consejos Económicos y Sociales del resto de países europeos y con otros CES de España para establecer una conexión permanente en proyectos clave que influyen directamente en nuestra tierra cómo es el de los corredores, atlántico-mediterraneo y central”.

A este respecto Marín ha anunciado que el próximo 9 de marzo tendrá lugar en Sevilla una reunión de los CES del sur de Francia y otros CES de España para tratar de impulsar y reclamar infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo económico cómo son el corredor atlántico y el mediterráneo. “Andalucía no puede avanzar de espalda a los corredores. Son fundamentales. No podemos vivir descolgados y hay que buscar alianzas y cooperación para estos proyectos que son proyectos de país, no de territorios”.

En este sentido, Marín ha hecho un llamamiento a la coordinación de todos los órganos consultivos. “Los Consejos Económicos y Sociales no sólo existen en Andalucía. Están presentes en todas las provincias, en todas las comunidades y en todos los países europeos, pero no estamos coordinados. Por ello queremos proponer la formación de una Red de Consejos Económico y Sociales para colaborar entre todos, en asuntos tan fundamentales cómo el de los corredores. Se han desplegado más de 25.000 millones de euros para poner en marcha el Corredor Atlántico, y hay comunidades que ya han reclamado parte de esos recursos y nosotros desde Andalucía tenemos que estar para reclamar lo que nos corresponde. Nuestras exportaciones y nuestro turismo necesitan de esos corredores para continuar desarrollándose. Si invirtieramos más en infraestructura nuestro PIB crecería el doble. Aquí queremos tener las mismas oportunidades que en el resto de España. Europa nos pide reducir la huella de carbono un 60%, y tener terminadas las red ferroviaria básica, entre otras cuestiones y esto lo tenemos que hacer entre todos. Es importante que Andalucía no pierda el tren de los corredores y que no pierda la paz y el consenso social. Y es aquí donde el CES juega su papel. Nuestra voz es la voz de los empresarios, sindicatos y de la sociedad andaluza”.

Marín ha anunciado la participación de Andalucía en un nuevo proyecto, ‘Salvar el Mediterráneo’, puesto en marcha por la región de Occitania, Córcega, Cataluña y Valencia. “Contamos con cuatro provincias costeras del mediterráneo, líderes en el sector agroalimentario e industrial que están vertiendo al mar muchos de los residuos depurados de las empresas. ‘Salvar al Metiterraneo’ es una iniciativa del CES de Occitania. Se van a cambiar las normas en lo que respecta a estos vertidos y el uso de fitosanitarios por lo que estos cambios repercutirán en el sector empresarial de la costa andaluza mediterránea, y nosotros queremos estar ahí para conocer de primera mano la normativa, las ayudas y las inversiones que se vana realizar a este respecto y no quedarnos fuera de un proyecto importante que afecta a Andalucía”.

Además, Juan Marín ha trasladado el interés del CES por asuntos que preocupan a los empresarios cómo es el caso de la formación. “Las empresas se quejan de que no hay profesionales cualificados y hay plazas en sectores que no se ocupan por falta de profesionales, por lo que es necesario apoyar la FP Dual, que ya funciona en países cómo Alemania”.

A preguntas por cómo ve la imagen de los empresarios andaluces en el exterior, Marín ha respondido asegurando que “los empresarios hemos ganado el respeto que nos merecemos en Andalucía aunque sí es cierto que el sector empresarial andaluz tiene deficiencias, cómo por ejemplo el tamaño de las empresas. Aunque desde fuera se aprecia la confianza que transmiten nuestras empresas en el exterior, hay que hacer llegar la eficiencia de nuestras empresas y aquí juega un papel esencial las infraestructuras y el transporte de las mercancías y viajeros, sin olvidar la formación cualificada”.

En otro orden de cosas, Marín ha reclamado a la Junta de Andalucía más presupuesto, más personal y que se le tenga en cuenta para el consenso de más normas y no sólo anteproyectos de Ley. En este aspecto estamos infrautilizados”, ha asegurado el presidente del CES.

Sobre la excesiva burocracia, Marín ha recordado la dificultad de la simplificación administrativa dada la dimensión de Andalucía, que cuenta con 273.000 empleados públicos, y una estructura paralela del gobierno con más de 286 entidades con convenios colectivos diferentes. Unificar todo esto no es tarea fácil, aunque se ha avanzado mucho. Es una tarea pendiente. Confío en que habrá un avance pero lleva su tiempo”.

Por último, el presidente del CES ha hecho referencia a su salida del Gobierno andaluz. “Si hubiera aceptado irme al gobierno del PP no hubiera sido coherente ni leal a mi partido. Soy el único de mi partido que sigue creyendo en Ciudadanos y son ellos los que me han echado de mi partido. ¿Qué estamos haciendo mal?. Yo creo que el verdadero fracaso es no intentarlo, voy a seguir peleando por Andalucía”. Así ha recordado que “los empresarios no se equivocan, la clase política está para resolver problemas a los empresarios y ciudadanos y no para ocupar sillones. A la política hay que venir con actitud de querer hacer y cambiar las cosas y contribuir a la mejora de la vida de la gente”.

Marín ha concluido mandando un mensaje optimista: “Andalucía va a seguir creciendo este año. Pienso que iremos a mejor, el empleo se va a parar un poco, pero vamos a crecer en torno a un 1,2%. Es cierto que hay incertidumbre por la guerra de Ucrania, las relaciones de EE.UU y China, y las del Magreb que pueden afectar a las relaciones comerciales de nuestros empresarios. Hay muchos ingredientes que pueden afectar pero soy optimista y creo que este año será de estabilidad y normalidad”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha añadido que la pandemia y la posterior crisis energética han golpeado con fuerza al tejido empresarial, “pero en especial a las pequeñas y medianas empresas, que en este contexto han visto peligrar la viabilidad de sus negocios”.

Pese a ello, aseguró Herrero, “debemos enviar un mensaje optimista a nuestro tejido empresarial, ya que según el último Informe sobre la Economía andaluza, se mantendrá el nivel de empleo en 2023, a pesar de que se estima que el conjunto de la economía andaluza tenga un menor crecimiento”.

En este contexto, Herrero añadió que “resulta indispensable continuar con el proceso de transformación de nuestra economía, con la modernización de las políticas activas de empleo, la reducción de la burocracia y los costes vinculados a la contratación laboral, al tiempo que se adapten itinerarios formativos a las necesidades de las empresas”.