J. C. Bergantiños, el marchante neoyorquino detenido en Sevilla

Sevilla, viernes 18 abril 2014. Recepción del NH Viapol Collection. A media mañana el lobby del Hotel estaba tranquilo. Una pequeña cola registraba nuevos huéspedes. Cuando le llegó el turno a José Carlos Bergantiños Díaz, nacido en 1955 en Parga (Lugo), su sonrisa y afabilidad agilizaron el trámite tras entregar en recepción su NIF.

Pocos minutos después, varios policías con y sin uniforme, entraron al Hotel. Iban a detener a Bergantiños. Esgrimían una orden tramitada por INTERPOL de un juzgado neoyorquino por 11 cargos por blanqueo, fraude y delito fiscal. La fiscalía de Manhattan pedía 119 años de cárcel. La sorpresa fue mayúscula. Junto a su equipaje, fue conducido a la Jefatura de Blas Infante con un ataque de ansiedad. Exigió ayuda médica para paliarlo. Pocas horas después, fue conducido hasta Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional ante su solicitada extradición a EEUU.

Testigos y policías que trataron con Bergantiños en Sevilla no salían de su asombro ante un individuo que parecía no haber roto un plato en su vida, ni matado una mosca. La sorpresa de su inesperada detención añadió morbo a un tipo que no vino a Sevilla de turismo. Buscaba algo en una misteriosa ‘cita en Sevilla’ que sólo canceló una detención no prevista por el gallego.