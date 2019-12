La estafa del ‘cazatalentos’ que ofrece el empleo soñado

El ‘headhunter’ falso disfraza su credibilidad mediante una ‘zona privada’ accesible bajo acceso en su web, consta con señas de contacto en capital importante de países de la UE (Alemania, Reino Unido, Irlanda, Italia...). La primera llamada y las sucesivas las recibe el objetivo del timo desde un ‘número privado’. Pero todo tiene una explicación: es necesario ser reservado desde el principio. El inglés que maneja el ‘reclutador’ (Senior consultant) es tan heterodoxo como el del español que puede ‘caer’. Pero hay un matiz, es de acento hindú & paquistaní, que conviene valorarlo de cara la credibilidad de las historias u ofertas que se manejan.

La llamada de contacto, que acelera el ritmo cardiaco de cualquiera, sólo busca halagar exclusivamente el ego de su destinatario: ‘Has sido seleccionado entre varios perfiles en internet, bla bla, bla....’. Sobre el mismo se plantean tres ofertas nada menos que hacen pellizcarse a cualquiera por las condiciones laborales que entrañan. Detallémoslas:

Sueldos anuales netos de 80/120.000 euros netos o sus equivalentes en divisas brasileras, canadienses, británicas, japonesas, chinas, etc... Tal sueldo es encima ‘negociable’. Hay bonus anual sobre resultados, auto de empresa, piso pagado al 100%, tarjeta de crédito corporativa, seguro médico individual y familiar, de accidentes y vida. También, aporte a fondos de pensiones, vacaciones pagadas de 40 días/año y gastos de viaje familiares tres veces/año y sin límite por motivos profesionales.

Las tareas del cargo son acordes a los perfiles que abundan en el mercado, aunque acordes al cargo por el que se postula. Llamativamente, no exigen verificación de titulación de apenas un grado académico. Estos detalles que consolidan el timo no los ve el candidato, absolutamente ’ciego’ tras leer las condiciones laborales y sus emolumentos. Tampoco se percata que algo ‘no cuadra’ sobre la sede del ‘headhunter’ y si responden o no alguien al teléfono corporativo del reclutador que en la red tiene número real.