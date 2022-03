Así nació el Lunes Santo (I)

Las cofradías, tradicionalmente, hacían todo lo posible por salir. Si llovía, realizaban su estación de penitencia otro día. El Lunes Santo (día en que no salían oficialmente los cortejos) sirvió muchas veces para que la Amargura (Domingo de Ramos) procesionara cuando la climatología se lo impedía. Tradicionalmente, al no existir la jornada del Sábado Santo (comenzó en 1956), la corporación que no procesionaba durante el Viernes Santo, no disponía de otra oportunidad. Esta práctica dejó de usarse conforme iba creciendo el número de hermandades en cada día y aumentando los participantes en los cortejos.