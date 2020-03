Las Edades del Señor (y 3): dos tardes de verano

Pero la historia material del Gran Poder, por desgracia, no se iba a detener en aquella trascendental intervención de 2006. La tarde del 20 de junio de 2010 transcurría con la plácida normalidad de cualquier domingo de la última primavera en la Basílica de San Lorenzo. Las misas sucesivas se mezclaban con las subidas y bajadas de los devotos al camarín del Señor pero en el transcurso de la celebración de las ocho y media iba a ocurrir algo absolutamente inesperado que sacudió la ciudad de arriba abajo como un hondo bramido.

Un perturbado había logrado encaramarse a la repisa de la imagen con la intención de volcarla. Aunque no logró su propósito sí le arranco el brazo derecho -destrozando el sistema de articulación- y le produjo algunos daños en la espalda. El Señor no pudo recibir a los suyos al día siguiente. Había vuelto a ser trasladado a la Sala del Tesoro, su clínica particular. La cruz desnuda, colocada en vertical, ocupaba el camarín, velado con una tela de damasco. Enrique Esquivias, hermano mayor del momento, hizo gala de una elegante serenidad recalcando desde el primer momento que el daño no era irreparable.