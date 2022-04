Triana acogerá el ‘Miserere’ de Eslava en puertas de la Semana Santa

Una vez más, la Asociación Coral de Sevilla será la encargada de darle vida a la partitura compuesta en 1833, contando con la colaboración de cantantes de la tierra como el tenor Arturo Garralón —Premio Especial del Jurado en el IV Concurso Francisca Cuart—, el bajo Andrés Merino —con varios roles en óperas como ‘La Bohème’, ‘Samson et Dalila’ o ‘El Gato Montés’—, y la contralto Alicia Naranjo —Mención Honorífica en la XXXII Muestra para Jóvenes Intérpretes de Málaga—, quien, como en años anteriores, asume el papel del contratenor en el número «Amplius». Completan el cartel Aliseda Crespo y Elizabeth Cortada, como niñas tiples de la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla. En cuanto a la dirección, esta corre a cargo de Jesús Becerra, licenciado superior en Dirección de Orquesta y Coro avalado por la Associated Board of the Royal Schools of Music (Reino Unido), que ya ha conducido la pieza en más de diez ocasiones.