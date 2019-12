América, Córdoba, La Moncloa...

Y de la orilla derecha del Guadalquivir nos marchamos a los montes del Pardo. Ya hablamos de las dudas que ofrecía el dudoso –por no decir vergonzante- pacto de gobernabilidad entre el irreconocible PSOE de Sánchez y la ensaladilla antisistema que lidera Pablo Iglesias y ahora atiende al nombre de Unidas Podemos. Pero no dejaremos del todo aquel punto tres en el que se hablaba del candente cambio climático y la biodiversidad. Nos sirve para saltar al ocho que, textualmente, apuesta por “revertir la despoblación” y promete un “apoyo decidido a la España vaciada”. Suena estupendo. Pero todo se cae por su propio peso si atendemos al concepto que esta tropa tiene del campo, de sus costumbres y su verdadero equilibrio natural. El ecologismo de despacho no entiende de jaras ni terrones. Victorino Martín, activísimo presidente de la Fundación del Toro de Lidia, les ha dado la mejor respuesta en un memorable artículo publicado en El Mundo en el que vuelve a poner en evidencia la nefasta marea del animalismo. Esa ideología es, en cualquier caso, incompatible con nuestra cultura más ancestral. No se puede luchar contra la traída y llevada “España vaciada” desde la negación de nuestra propia identidad o la anulación de nuestras más acendradas tradiciones. Victorino da completamente en el clavo al señalar que los animales “han conformado nuestra forma de ser, de hacer, de pensar y de celebrar”. Frente a esta verdad incuestionable, el animalismo, vuelve a apuntar el prestigioso ganadero, “persigue el objetivo final de no poder usar los animales”. Es así de sencillo. El propio Victorino esboza el desenlace: “No usar los animales significa la muerte sin posibilidad de retorno de la España rural, de la España vaciada”. ¿De qué estamos hablando entonces? Nosotros añadimos que la mejor arma para luchar contra el cambio climático –entre otras- es proteger a la dehesa y sus guardianes como garantes de ese medio natural de sus animales y, ojo del arraigo de los hombres que le dan carácter. No sé si eso viene en el libro de la niña cabreada que pasean por el mundo para dar sermones.