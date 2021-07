¿Lo del traje a medida en el IAF era verdad?

El pasado 15 de junio publiqué la Tostá ¿Traje a medida en el IAF?, dando el nombre de Cristóbal Ortega como nuevo director del Instituto Andaluz del Flamenco. Se confirma un mes después, puesto que, ¡oh, casualidad!, de los nueve que se han presentado a la convocatoria de la Junta, solo el señor Ortega reúne los requisitos necesario para serlo. Los otros ocho han sido Dolores Barroso Vázquez, Juan Miguel Jiménez Miranda, Patricia Noelia Moreno García, Francisco Javier Puga Morcillo, Carlos Agustín Sánchez Sánchez, Jaime Troncoso González, Dolores Francisca Vallespi Auba y Anabel Veloso García. El traje a medida es descarado. Si querían al antiguo director de la Bienal al frente del IAF, ¿por qué no lo nombraron a dedo, y se acabó? El traje de flamenco es de película. El ahora consejero Bendodo hablaba de “chiringuito” refiriéndose al Instituto Andaluz del Flamenco, cuando no gobernaba su partido. Como dice un amigo, ahora es su chiringuito y, claro, es correcto. Días después de publicarse la convocatoria en el BOJA, Cristóbal Ortega visitó el IAF, en el Barrio de Santa Cruz, suponemos que para ir conociendo al personal. O sea, que no se ocultan. Querían al que querían y ese va a ser, si los toros de Machacaera no lo impiden. Ya lo hicieron con Ricardo Pachón, al que la consejera de Cultura llamó para decirle que le querían al frente del llamado “chiringuito” de la cantelogía andaluza. Patricia del Pozo llegó a decir que Pachón “es imprescindible en el flamenco”. Menos mal, porque se lo pusieron tan difícil que se tuvo que ir un cuarto de hora antes de que Mar Sánchez Estrella se lo cargara de un plumazo. Hace algunas semanas Pachón me llamó para decirme que tenía ganas de largar, pero se ve que se lo pensó mejor. Largó y bien, pero al final se rajó. Así que todo parece indicar que el nuevo director del IAF, será Cristóbal Ortega Martos, quien ya demostró en las dos bienales que dirigió que se le daban mejor los mostachones de Utrera, donde seguramente lo van a echar de menos. Le espera en Sevilla un sueldo de 52. 806, 03 euros brutos anuales, que no es moco de pavo. Si unimos el que gana Mari Ángeles Carrasco, la antigua directora, sin trabajar, nos sale por un pico el chiringuito de la calle Murillo, antes del Partido Socialista y ahora del Partido Popular.