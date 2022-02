Los túneles de la SE-40

La cuaderna maestra de la estructura jurídica en un estado de derecho, afirma que quien fastidie a otro debe compensarle por las molestias. Lo dijo mucho mejor en el año 1.889, mi tocayo Manuel Alonso Martínez, alma mater de nuestro Código Civil, incluyéndolo en su artículo 1.902, hoy vigente: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Y no quedándose a gusto, lo matizó en el siguiente articulo: La obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Refiriéndose a la responsabilidad de los padres respecto de sus hijos, los titulares de un centro docente respecto de los alumnos, o los empresarios respecto de los empleados.

En virtud de estas normas, si usted, sus hijos o empleados, abollan el coche de otro conductor, usted debe pagar su reparación; o si un trabajador suyo se accidenta, aunque el empleado haya sido negligente, lo mismo: usted paga.

Por extensión, si no cumplimos nuestras obligaciones con la comunidad ciudadana, simplemente aparcando mal, se nos exigirá que paguemos, una reparación al estado en forma de multa por las molestias.

Por eso, cuando nos multan, con una efectividad tal que nos embargan la cuenta bancaria en un santiamén, duele tanto ver que muchos no pagan. Ni un céntimo.

Para no irnos muy lejos, quedémonos en Sevilla. ¿Pagarán algo aquellos que han perpetrado que no haya túneles en la SE-40 para cruzar el rio Guadalquivir por Coria? Total, solo son 40 millones de euros que costó la tuneladora, mas el mantenimiento, almacén y vigilancia de la misma, que cuesta un millón al año (y ya lleva diez guardada bajo llave en una nave de Coria del Río).

Pues hombre, no se ponga usted así, porque según informa la prensa local “el Gobierno central, a través de la secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo, ha admitido que no ha gestionado bien la obra de la SE-40, pero no ha desvelado qué nueva solución constructiva aplicará para el punto clave del paso del río, una vez que el contrato inicial de los túneles ha sido anulado por supuestos problemas de filtraciones que hacían inviable el proyecto contratado”. La pobre mujer está apesadumbrada. ¿Le parece poco? ¿Que quiere usted? Pues lo que quiero es un 1.902 seguido de un 1.903, como poco.

¿Filtraciones? ¡Homepofavó! El metro de Sevilla pasa por debajo del río, y el Canal de la Mancha puede atravesarse por otro túnel, así que parece un poco dudoso. Cabrea un poco, vaya. Y va cabreando mas, cuando a usted y a mí, si pasamos por el Puente del V Centenario a 61 Km por hora, nos cruje el radar inevitable, porque otro de los que no responden hizo un puente estrecho.

Así que, dado que no se nos permite, para recurrir las multas, excusas de tipo personal, a mi, el acto de contrición de la secretaria de estado afligida, no me dice nada.

Estamos acostumbrados a tolerar errores garrafales de personas públicas, que cuentan además con los mejores asesoramientos, y que no se perdonarían a un auxiliar administrativo si los cometiese.

Así que eso; que se hagan cargo de lo que tienen entre manos, que respondan, y que se dejen de lamentos.

Manuel Alonso Escacena es abogado.