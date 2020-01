Respeto para España

Pero qué poco respeto inspira mi país al que llamo España por pragmatismo más que por convencimiento absoluto porque entre el hartazgo nacionalista de Franco y la debilidad patria de los últimos gobiernos no acabo de sentirme español ni siquiera andaluz. Ahora bien, eso no quita para que mi pragmatismo me diga de qué parte debo estar, nada de relativismos.

Qué poco respeto hacia nosotros mismos y en relación con los demás significa esa dependencia de Bruselas y sus dictados levantados sobre los intereses de Alemania y de las finanzas. La formación de la UE da la razón a Marx: primero se levanta la estructura socioeconómica y después la política, a su servicio. Los políticos acaban configurando una casta que se adapta y se sirve de la nueva estructura de poder, pero los ciudadanos quedan muy lejos de tal dinámica. Deberíamos comenzar a plantearnos mucho más en serio salir de la UE y arrimarnos a otras latitudes que el mundo es muy grande y para eso tenemos ahí a América Latina, si los yanquis nos dan permiso. A Rusia y a China no se lo han dado y han penetrado en nuestras antiguas colonias a saco, pero nosotros no tenemos ni dignidad ni nos damos a respetar, seguimos los dictados de Trump y del que se coloque en su lugar. Por cierto, ¿qué medidas hemos tomado en España y en la UE para defendernos de sus aranceles a nuestro aceite, aceitunas de mesa, etc.? ¿Hay medidas o hemos agachado la cabeza? ¿Por qué no cerrar todos los establecimientos de comida basura made in USA, por ejemplo y para empezar? O, por lo menos, ¿por qué no iniciar una campaña de desprestigio contra ellos y la colonización audiovisual y mental de EEUU?

En América Latina somos fuertes con el débil y débiles con el fuerte. En Venezuela, contra Maduro; en Bolivia, contra Evo Morales. Son dos tiranos, dos dictadores, estamos en Navidad, nos deseamos felicidad, festejamos la llegada de un profeta imaginario –seamos racionales, no hay apenas datos históricos sólidos sobre él- que vino a defender a los necesitados frente a los abusos de los fuertes y dijo aquello de “los que no están conmigo están contra mí”, pero cuando llegan al poder personas como Chávez, Evo o Maduro que han actuado en favor de los pobres y de las etnias indias más marginadas, son tiranos, según nos dicen los medios de comunicación que digamos y que pensemos. Pero los datos están ahí: la pobreza ha disminuido en ambos países. También en Ecuador, pero Correa es otro hijo de la gran perra, menuda dignidad tenemos, si la tuviéramos, estos asuntos serían tratados exclusivamente entre nosotros y nuestras antiguas colonias, de forma respetuosa y en pie de igualdad, pero no consintiendo que se meta por medio EEUU.

Es lo que ha hecho un gobierno también sin dignidad como el que ha dado el golpe de estado en Bolivia que ahora nos riñe y nos dice que eso del colonialismo se acabó y nadie le exige respeto para España y le recuerda que ellos están ahí sólo para convocar elecciones y no para seguir los dictados de lo que se llama guerra híbrida, algo que viene estimulando también EEUU. Si se acabó el colonialismo se acabó en relación con España y con EEUU.

Tampoco le dice nada mi país al rey de Marruecos, con sus planes de extensión de sus fronteras marítimas. Los canarios deben sentirse más aislados que nunca, ese rey que no respeta los derechos humanos y del que uno no puede pronunciar una palabra de mínima crítica cuando está en Marruecos, parece tener patente de corso, los presidentes españoles y de Andalucía se dan patadas en el trasero para ir a visitarlo con el objetivo de tenerlo contento y, aun así, no controla la inmigración a España y nos inunda con sus productos agrícolas. Pero como de él depende la pesca y es aliado de USA, todos a callar. Sin embargo, la diplomacia es una cosa y callar otra, callar es lo que hace que nos tomen por los idiotas del sol, el flamenco y los toros en todas partes.