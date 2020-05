El mundo del toro abandonado por el ministro de Cultura

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, debería saber que él no puede determinar qué es cultura y qué no lo es. Y, desde luego, no puede discriminar ningún sector cultural por gusto personal o porque una moda se viralice en las redes y haga mucho ruido.

Actualmente, hay dos ideas circulando a gran velocidad por internet acerca del mundo del toro. Por una parte, se intenta adosar la idea de la tauromaquia a la de ultraderecha política, es decir, si te gustan los toros es que te acercas a la ideología ultraderechista de Vox. Por otra, la afirmación de que la tauromaquia no es cultura se extiende en un sector importante de la sociedad.

Es evidente que las corridas de toros pueden ser del gusto de todo tipo de personas. No parece que estar más o menos cerca de una ideología sea la razón por la que guste más o menos una corrida de toros. De hecho, no son pocos los socialistas y comunistas famosos y anónimos que eran, son y serán aficionados al mundo de la tauromaquia.

Y es evidente que se puede estar más o menos de acuerdo con las corridas de toros; se puede justificar o no la existencia de uno de los espectáculos que más personas mueve al año en España; todo puede mirarse y explicarse y, por supuesto, rechazarse, desde diferentes puntos de vista; pero lo que es indiscutible es que la tauromaquia es parte de la cultura española. Incluso si se suprimiesen las corridas de toros, la tauromaquia (que es mucho más que el espectáculo que se desarrolla en las plazas) seguiría siendo parte de ese tesoro cultural que se acumula en las consciencias de los españoles.

El ministro de Cultura debe tener en cuenta que los toros representan miles de puestos de trabajo y un sector rentable del que dependen muchas cosas y todas buenas. El mundo de toro es tan importante como el del cine o el teatro y las ayudas deben llegar para lograr que el peligro que se cierne sobre ese sector se aleje lo antes posible.