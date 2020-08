Aracena, Alcalá, Mérida y... Linares

La semana taurina que se fue comenzó con polémica. Ya conocen de sobra la historia. El llamado Circuito de Novilladas de Andalucía se había iniciado el pasado 23 de agosto, domingo, en la plaza de Aracena. Los titulares del festejo se los llevó el veterano novillero cordobés Javier Moreno ‘Lagartijo’, al que muchos daban ya por retirado. El sistema de sorteo adoptado por la Fundación del Toro de Lidia le permitió entrar en este certamen y dar un fuerte campanazo en forma de tres orejas. En el mismo cartel figuraba el novillero sevillano Emilio Silvera, hijo del diestro choquero del mismo nombre. Silvera, que también firmó una buena actuación, se tuvo que conformar con un único trofeo. A partir de ahí llegaron las curvas. El jurado nombrado para la ocasión pertenecía en su totalidad al entorno taurino de Aracena y Huelva. Y el fallo, no por ajustado dejó de ser menos polémico al dar pase a la final al sevillano-onubense en perjuicio del cordobés. A partir de ahí, inevitablemente, se abrió la caja de los truenos. A Lagartijo no le faltaban razones pero se hizo un flaco favor a sí mismo con unas declaraciones fuera de lugar que no merecen más recorrido que haber despertado de su eterno letargo a ciertos sectores de la afición cordobesa.

Pero esa salida de tono llegó a provocar otra presencia en la palestra, la de Victorino Martín, que más que defender el sistema adoptado mostró un infinito hastío –o aburrimiento puro y duro- por el cariz de los acontecimientos. Victorino ha empeñado su prestigio, su tiempo y su paciencia en el buen fin de esta iniciativa en la que, con la que está cayendo, se ha involucrado hasta a la Junta de Andalucía. El empeño se suma a otros frentes de batalla en los que la FTL se está batiendo el cobre con solvencia. Pero esta entidad, la única que puede aspirar a unir los intereses del sector taurino, no se puede permitir ciertas vías de agua: la elección de los jurados, el sorteo de los aspirantes y el sistema de elección –se clasifica el mejor de cada festejo en vez de los tres mejores del certamen- no tienen demasiado recorrido. La espoleta estaba suelta...

En cualquier caso hay que quedarse con lo positivo. El mercado de las novilladas picadas no es que esté en franco declive; es que está en riesgo de desaparición. Así de claro. Todos los novilleros anunciados han sido contratados por derecho, percibiendo los mínimos legales y acceden a una oportunidad de oro que no pueden desaprovechar. Eso no quita para que la FTL tome nota para corregir esas goteras. La iniciativa, mucho más amplia y ambiciosa, había sido barrida por los efectos del covid-19 pero se han salvado estos cuatro festejos que implican, además, la apertura de cuatro coquetos cosos del circuito rural. En la balanza siguen pesando mucho más, abrumadoramente más, los aspectos positivos de este empeño. Adelante. (El novillero clasificado en la última novillada, ya sin polémica, fue el jiennense Jesús Rivero que también cobró una cornadita).