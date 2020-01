Calma chicha

Ya lo hemos contado en el Observatorio anterior, lo hemos repetido este mismo lunes en el reportaje del inicio de la temporada de Pablo Aguado y volvemos a reincidir en este Observatorio Taurino que nos sirve para despedir las asperezas y los fríos de enero. ¿Qué se sabe de la gestación de la Feria de Sevilla? Prácticamente nada... más allá del enroque de Aguado y Roca Rey en torno al ganado a lidiar en la lujosa corrida del Domingo de Resurrección que tiene la llave, además, de la espina dorsal del ciclo abrileño y todo el abono hispalense. La piedra de toque –repetimos- es esa corrida de Garcigrande que el peruano quiere imponer y el sevillano se niega a matar. Salvado ese escollo se podría saber quién abre el cartel –El Juli y Garcigrande es como Abbott y Costello o el trigo y la amapola- y hasta qué punto se pueden dar por hechas esas cuatro tardes que figuran en la preinscripción de los tres toreros mentados y el cuarto as de la baraja, que no es otro que Morante de la Puebla. Mientras tanto, seguiremos expectantes de lo que pueda trascender de ese despacho de la calle Adriano y las informaciones que destilen los especialistas en esta peculiar fontanería baratillera. Desecho el nudo pascual, el resto de carteles no terminarán en caer como en un efecto dominó. Ojo, el calendario también apremia: los plazos de renovación de abonos y demás tramoya organizativa ponen el tope en la última semana de febrero. Seguimos expectantes...