Morante se desvincula del encierro de La Puebla

Habrá encierro en La Puebla. Pero será sin Morante y un mes largo después de sus fechas habituales, el próximo 26 de febrero. El propio ayuntamiento cigarrero había anunciado este martes que la localidad iba a recuperar la ya clásica bajada de reses y la novillada vespertina después de un año en barbecho por imperativo del covid. Pero a la vez que se difundía la noticia –los aficionados daban por sentado que el torero participaría una vez más de su organización- se hacía público otro comunicado firmado por Morante pero publicado en el perfil de su hombre de confianza, el portugués Pedro Marques, que acompaña al matador en su inminente incursión mexicana.

“Quiero dejar claro que yo no tengo nada que ver con esta decisión”, advierte el diestro de La Puebla precisando que, atendiendo a “la situación sanitaria adversa” había mostrado su negativa a celebrar el encierro de las fiestas de San Sebastián en sus fechas tradicionales, el sábado 22 de enero. El diestro explica que así se lo hizo saber al alcalde, que apoyó su decisión. De hecho, algunos medios taurinos llegaron a publicar que el encierro había quedado suspendido aunque el ayuntamiento cigarrero nunca llegó a confirmar ni desmentir este extremo.

“De ahí en adelante no se me ha comentado nada más de la organización, del aplazamiento ni de nada” prosigue el comunicado de Morante que declina hacerse cargo de la organización, al menos por este año, “debido a la falta de decoro del Ayuntamiento de mi pueblo hacia mi persona”. El torero rubrica así su desvinculación absoluta con una iniciativa que debe cumplir su séptima edición el próximo 26 de febrero pero que no se puede entender sin su impulso, su decidida implicación y hasta su colaboración como mero operario en los preparativos de una inmensa fiesta que llena las calles del pueblo de propios y extraños.

De hecho el propio matador había anunciado antes de Navidad que en esta ocasión, después del paréntesis de 2021, pensaba doblar la jornada festiva celebrando dos encierros matinales con sus correspondientes novilladas de promoción vespertinas. Sea como sea, el equipo de gobierno municipal queda privado de un pilar fundamental para entender, organizar y promocionar una fiesta que, en muy pocos años, se había convertido en una página fundamental del calendario festivo de La Puebla del Río.