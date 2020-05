Rescoldos de Gallito y ninguneo gubernamental

La preocupación del sector taurino, definitivamente cautivo y desarmado, ha crecido en estos días. El campanazo más resonante se pegó en el mismísimo senado. El señor vicepresidente segundo del gobierno de este país –el ínclito Pablo Iglesias- comparecía en no sé qué comisión que en este momento no interesa demasiado. El llamado marqués de Galapagar se despachó a gusto: “Me incomoda enormemente que se reivindiquen como cultura los toros”, espetó el líder morado. No hace falta decir que el sumo sacerdote podemita se pasó por el forro de la coleta la legislación vigente, el orden constitucional y hasta aquella famosa iniciativa legislativa popular –el logro más importante del sector en toda su historia- que consiguió que la Tauromaquia fuera considerada patrimonio cultural de todos los españoles. El asunto trajo cola pero trascendió mucho menos que otras políticas de hechos consumados: los profesionales del toro se habían considerado incluidos –no sabemos si de manera un tanto ingenua- en el paquete de ayudas puesta en marcha por el Ministerio de Cultura para paliar la precaria situación de los artistas, condición que tienen reconocidos los toreros por reiterada jurisprudencia. Pues bien, las sucesivas peticiones de esas ayudas cursadas por la gente de coleta han sido reiteradamente rechazadas por el SEPE. Las siniestras instrucciones emanadas desde arriba sólo certifican una cosa: el mundo del toreo está apestado para este gobierno sectario que predica lo contrario de lo que practica. Los toreros, repetimos, han pecado de ingenuidad, tal y como traslucían algunos comunicados anteriores que sólo sirvieron para enarcar las cejas. Pero tienen todo el derecho del mundo a sentirse engañados y traicionados después de mostrar infinita prudencia y paciencia –es lo que se les había pedido desde el ministerio- en espera de esas ayudas que no llegan. En el toreo hay un puñado corto de millonarios pero la inmensa mayoría de profesionales conforman un proletariado que se viste de luces y empieza a pasar las de Caín. Con este panorama, la reciente reunión de la Unión de Criadores con el traído y llevado ministerio huele a tiempo perdido y se pierde en el farragoso envío de comunicados con ésta o aquélla reivindicación mientras el negocio ya se da por perdido definitivamente en 2020. Mucho más contundente –y necesaria- ha sido la carta escrita y abierta por Victorino Martín. Se trataba de responder al señor Iglesias que ha hecho del estado de alarma un sayo a medida para ir colando su ajada mercancía de miseria y comunismo. Victorino, en su calidad de presidente de la Fundación del Toro de Lidia, ha respondido con contundencia y brillantez al mozo de la coleta recordándole que la cultura no se puede moldear al gusto del poder.