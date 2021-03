Toros: la Junta de Andalucía tiene la última palabra

Vamos al turrón: en órbitas muy cercanas a ciertos despachos de San Telmo se menea la cabeza. El mes de febrero deja detrás una demoledora lista de víctimas del maldito virus: casi 2.000 personas que ya no podrán contarlo. El estado de alarma permanece vigente y el proceso de vacunación es el cuento de la lechera. Mientras tanto, se amplían cada vez más los plazos para alcanzar un nivel de inmunización aceptable. Ése es el telón de fondo, sin hablar de la previsible cuarta ola... A pesar de todo hay algún resquicio para el optimismo. En Extremadura, que maneja cifras de contagio algo más moderadas, ya se ha autorizado la apertura de las plazas de toros a un 40% de su aforo. Podría ser el espejo en que mirarse aunque, ésa es la verdad, parece difícil que sea factible en torno a las fechas que maneja la empresa. En primavera, eso es seguro, no correrán tiempos aptos para la lírica pero el trabajo de los Pagés sería perfectamente válido en otros momentos del calendario, liberado por completo de ataduras a las fechas tradicionales. ¿Habría que ir pensando en otoño? Ojalá sea antes. Pero toca tener los pies en el suelo.

El caso es que hay combinaciones de toros y toreros y hasta cartel pictórico para anunciarlas. Algún duende ha permitido que –contraviniendo los usos y costumbres de la Real corporación- se filtre el cuadro en las páginas culturales del diario de las tres letras. Lo firma, presuntamente, el artista norteamericano Julian Schnabel. No es momento ni lugar para emitir un juicio crítico pero sí aventuramos el escaso entusiasmo que provocará entre el público que va destinado. No, no ha sido presentado oficialmente aún y en el paseo de Colón no deben estar demasiado divertidos con el asunto. En cualquier caso –ojo, que la cosa no es de ayer- se unirá a ese elenco de grandes firmas iniciadas en 1994 bajo el impulso del recordado pintor y caballero maestrante Juan Maestre de León.