Los carteles están a punto pero... ¿habrá toros?

En un primer momento había trascendido la intención de mantener la emblemática fecha del Domingo de Resurrección celebrando el resto de festejos en torno a los fines de semana siguientes sin atender a las fechas tradicionales, toda vez que la Feria de Abril –la fiesta del albero y los farolillos- había vuelto a quedar suspendida por segundo año consecutivo. En realidad no iban por ahí los tiros. La propuesta definitiva quedó desvelada de una forma más o menos oficial a finales de enero en un encuentro organizado por la alcaldía para oír las cuitas de los distintos sectores afectados por la suspensión de los fastos abrileños.

Las combinaciones han sufrido algunos vaivenes en las últimas semanas aunque las habituales filtraciones -que han seguido una senda distinta a los cauces clásicos- permiten poner en pie el grueso de un abono de escasas fisuras. La base indiscutible de este atípico ciclo de transición es Morante de la Puebla, que sumaría cuatro compromisos incluyendo su presencia inédita en el cartel de Miura. La primera línea la completan Pablo Aguado y Roca Rey –que no se han visto las caras desde el 10 de mayo de 2019- además de Manzanares. Suman tres contratos por coleta, idéntica cifra a la que podría optar Juan Ortega que debutaría así, por todo lo alto, como matador de toros en la plaza de la Maestranza. Ya se había visto anunciado en el abono de 2020 antes de que todo quedara fulminado por el virus.

También hay que destacar las dos tardes apalabradas con Diego Urdiales, uno de los toreros más esperados por el aficionado o el doblete que asume Antonio Ferrera. El extremeño es uno de los mejores intérpretes de las últimas ferias y ha pedido –y parece que le habrían dado- la corrida de Victorino Martín que estoquearía mano a mano con un valor al alza como Emilio de Justo. Daniel Luque, por su parte, también volvería a Sevilla con un doble contrato que certifica su buen momento.

En el capítulo de las ausencias destacan los nombres de Enrique Ponce, Alejandro Talavante y Diego Ventura. El primero no habría aceptado las lentejas ofrecidas por la empresa y ya se sabe lo que dice el refrán... Mucho más enquistado sería el caso del rejoneador de la Puebla del Río que ya sentenció en su momento que no volvería a anunciarse en Sevilla con una corrida de Bohórquez que es, precisamente, la que hay reseñada en el campo para el festejo ecuestre.

Talavante, que pisó el albero sevillano por última vez en 2018, se había convertido en la estrella inesperada de la temporada 2020 al desplazar el nombre de Pablo Aguado en el cartel de Resurrección con el enredo de Garcigrande de pantalla de fondo. La pandemia convirtió todo en papel mojado. Tampoco estará, previsiblemente, en 2021. Parece que quiere esperar a que se eleven los porcentajes de aforo de las plazas. El fondo de la cuestión, en realidad, no deja de ser una estrategia para mantener la altísima cotización que pretende defender en esta nueva etapa que aún no ha podido iniciar después de su retirada de 2018. No, tampoco estará Cayetano, convaleciente de una lesión de pulgar, ni esa baraja de jóvenes pretendientes que llegaron al estallido de la pandemia con el motor a medio gas. La Junta de Andalucía tiene ahora la palabra...

Los carteles –tomados de distintos portales especializados- son los siguientes y aún no tienen carácter oficial:

■ Domingo, 18 de abril. Toros de Victoriano del Río para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado.

■ La campaña seguiría con tres tramos de festejos gravitando en torno a los fines de semana del 22 al 25 de abril; el del 29 y 30 de abril y el 1 y 2 de mayo en los que se podrían verificar las siguientes combinaciones.

Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Toros de Garcigrande para Julián López ‘El Juli’, Miguel Ángel Perera y Roca Rey.

Toros de Hermanos García-Jiménez para Julián López ‘El Juli’, Manzanares y Paco Ureña.

Toros de Jandilla para El Fandi, José María Manzanares y Juan Ortega.

Toros de Santiago Domecq para Diego Urdiales, Daniel Luque y un tercer espada por designar.

Toros de Miura para Morante de la Puebla, Manuel Escribano y Pepe Moral.

Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera y Emilio de Justo, mano a mano.

Toros de Fermín Bohórquez para Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

■ San Miguel, entre los días 24 y 26 de septiembre:

Toros de Garcigrande para Diego Urdiales y, posiblemente, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Roca Rey y Juan Ortega.

Toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque