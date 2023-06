José Luis Gil Soto y Dimas Prychyslyy, ganadores de los Premios de Novela Ateneo de Sevilla 2023

Un año más, el Real Alcázar de Sevilla se vistió de etiqueta para acoger la gala del LV Premio de Novela Ateneo de Sevilla, así como del XXVIII Premio de Novela Ateneo Joven. Dos galardones que gozan de un enorme prestigio en nuestro país, y que nuevamente han sido patrocinados por Fundación Bancaria Unicaja y Ámbito Cultural de El Corte Inglés. En esta convocatoria se han presentado un total de 233 obras al premio adulto y 37 al joven, destacando cada vez más la procedencia internacional de las obras presentadas. El premio está dotado de 20.000 euros para el Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 5.000 euros para el Premio de Novela Ateneo Joven, según las bases publicadas. Ambos títulos verán la luz el próximo otoño de la mano de Algaida Editores.

«Si yo te contara»

A finales de julio de 1936, la embajada de España en París se convierte en el centro de compra de armas para la República. Los oportunistas y comisionistas desfilan por sus despachos con el fin de sacar provecho de la necesidad. Durante el mes de agosto, los intentos a la desesperada llevarán a Armando y Luz, un matrimonio español, a verse involucrados en los intentos de suministro de armamento para cada uno de los bandos en guerra. Ella lo cree muerto a él, y él la imagina en busca de un empleo para mantener a la hija de ambos. Sin embargo, los dos han sido reclutados por agentes con intereses antagónicos que los llevarán a la Alemania nazi en un intento desesperado por lograr abastecimientos para un país, España, que se desangra en una guerra civil.

Este es el argumento de Si yo te contara, la novela ganadora del Premio de Novela Ateneo de Sevilla, obra de José Luis Gil Soto (Badajoz, 1972). Funcionario de carrera, el autor ha pasado por diferentes puestos de responsabilidad en la administración autonómica y estatal desde 1998 y ha sido secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En el ámbito literario, ha publicado La traición del rey (Styria, 2008), La colina de las piedras blancas (Styria, 2010), La dama de Saigón (Kailas, 2015), Madera de savia azul (Ediciones B, 2019) y Lágrimas de oro (Espasa, 2022).

Si yo te contara es la aventura vivida por Armando y Luz, la historia de la tercera España, aquella al margen de bandos, la compuesta por ciudadanos que sufrieron una guerra que no era la suya. Como afirma el autor, «Ellos sobrevivieron para contarlo, aunque tal vez, como tantos otros, tuvieran tanto que callar que no quisieran hacerlo». Escrita con rigor y sustentada sobre una gran documentación, al enfrentarse a su novela, Gil Soto se fijó más que en el tiempo que estaba tocando en el episodio desconocido en sí. Y es que, por muy divulgada que esté la guerra civil —«un tema muy controvertido», según el autor—, pocos saben que en el inicio del conflicto el gobierno republicano intentó comprar armas al régimen nazi, una curiosidad que le impulsó a seguir indagando sobre el tema y, una vez planteada la trama, enfocarlo desde un punto de vista aséptico. Como nota original, Si yo te contara se desarrolla completamente fuera de la península, y en concreto «pivota sobre la embajada española en París, que fue el centro que intentó el apoyo internacional para el gobierno de la República así como la compra de armas». Otros lugares que aparecen en el relato son aquellos que, de un modo u otro, «tuvieron que ver con la no intervención de Francia e Inglaterra».

«Cuchara cuchillo tenedor»

David es un profesor que intenta superar una ruptura sentimental. Mientras se adapta a la convivencia con su sobrino, que se ha instalado en su casa para cursar una carrera, solo cuenta con la compañía de su amigo, la Petricor, al que va contando sus miserias. Es David también un escritor frustrado que decide contar su vida, incapaz de escribir nada mejor. Relata la historia de su familia, oriunda de un país de Europa del Este, el proceso de adaptación que atraviesa con su hermano en un país nuevo y las peripecias maternas que los llevarán a una nueva vida, hasta llegar a la universidad y el primer amor. La antigua pareja de David vive en el ático del mismo edificio y David se ve obligado a verla pasar a diario en compañía de su nuevo novio. Las recetas y el sentido del humor de la Petricor no bastarán para combatir su depresión, hasta que un acontecimiento inesperado de alcance internacional hace que David vea las cosas de otra manera.

Esta es la premisa de Cuchara cuchillo tenedor, título ganador del XXVIII Premio de Novela Ateneo Joven, cuyo autor es Dimas Prychyslyy, nacido en 1992 en Elisávetgrado/Kirovograd (Ucrania), aunque con ocho años se trasladó a Tenerife. Graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y Máster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de Madrid, su primera obra publicada fue Mudocinética (2010), a la que siguieron los libros de poemas Los uranistas del Deux Magots (2011) y Molly House (2016), galardonado con el Premio València Nova. Asimismo ha colaborado en las antologías Despropósitos (2019), Piel Fina, poesía joven española (2019) y De la intimidad (2019) y ha coordinado la antología camp La devoción inflamada (2016), donde se reúnen una serie de autores que exploran una estética que reclama su lugar en los estudios queer hispanos. En 2019 obtuvo el Premio Logroño para Jóvenes Escritores por su libro de relatos Tres en raya, en 2020 publicó Con la frente marchita en la editorial Dos Bigotes, y al año siguiente recibió el galardón especial Premio 25 Primaveras por No hay gacelas en Finlandia, publicado por Espasa. Dimas Prychyslyy ha sido alumno de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, ha escrito sobre los poetas Roger Wolfe, Néstor Perlongher, Jaime Gil de Biedma o Luis Cernuda y realizado un estudio sobre cine y literatura que profundiza en la obra de Eduardo Mendicutti y Eloy de la Iglesia. Autor de poesía y prosa, considera que ambas son distintas caras de la misma moneda para acercarse a temas como la identidad, la marginalidad o el homoerotismo.

Cuchara cuchillo tenedor es una novela que se adentra en las ficciones familiares, siguiendo la premisa de la ya legendaria frase de Lola Flores: «Cuando yo cuento las mentiras, las convierto en verdad». Algo que Dimas Prychyslyy lleva al extremo en un trabajo que él denomina «dramedia —por su mezcla de drama y comedia— y donde lo más difícil ha sido «despelotarse» a la hora de escribir sobre diversos tabúes, desde la homosexualidad a la agresión sexual, pasando por la «desacralización de las madres», un tema «poco tratado en la literatura española», según el autor.