En el IAM también trabajamos para que las mujeres puedan encontrar un recorrido laboral, y tenemos un servicio técnico laboral en el que las mujeres son orientadas. No hay que olvidar que las mujeres somos el 50 por ciento de la población y sin el emprendimiento femenino la economía no podría funcionar, es imposible.

¿Usted acudirá a la manifestación el 8 de marzo? ¿Por qué?

Yo acudo como cada año y además, no acudo sola, sino que acudo con mis niños porque creo que es importante que en esa manifestación estén también los hombres. Por suerte, cada vez hay más hombres. No es una manifestación de mujeres, es una manifestación que reivindica algo que es de todos, la igualdad.

La igualdad no es patrimonio de las mujeres, la igualdad es tanto de los hombres como de las mujeres. Por eso es muy importante que toda la sociedad esté involucrada en esta batalla y es importante que los hombres participen, estén con nosotras y nos ayuden.

¿Por qué este año no hay una unanimidad entre los territorios para la manifestación del 8M? ¿Existe una falta de acuerdo entre los colectivos feministas?

De este tema no tengo mucha información. Sé que en otras ocasiones ha habido varias manifestaciones y no una única. Los colectivos de asociaciones de mujeres tienen algunos sesgos más políticos y hay diversas maneras de participar.

Entiendo que en este tema debería de haber la máxima unidad posible porque al final todas reivindicamos lo mismo. La intoxicación política que algunas personas han intentado ponerle al feminismo nos perjudica, y este es uno de los ejemplos. Al final lo que hace es que haya diferencias cuando, en realidad, si piensas objetivamente y con frialdad, el objetivo es el mismo y estamos todas por la igualdad, la visibilidad y la unidad. Lo que faltaba ya es mujeres contra mujeres, estoy totalmente en contra de esa idea.

Es importante todo lo que sea visibilizar y tener referentes porque sirve de antídoto para las desigualdades. Muchas veces se hace un trabajo muy silencioso y se desconoce.

¿Qué piensa sobre que determinados colectivos feministas no apoyen a las personas transexuales?

Las mujeres transexuales son mujeres. De hecho, en el calendario coeducativo que este año ha editado el IAM una de las protagonistas es Mar Cambrollé Jurado. Mujer trans, activista, transfeminista y sevillana.

¿Cómo consigue concebir su vida de forma normal después de tratar casos tan impactantes y demoledores en el IAM? ¿Cuál es su motivación? ¿Alguna vez se ha emocionado?

Este trabajo es muy bonito, pero también es duro a veces porque ves una cara muy fea. Te sientes muy impotente al ver mujeres que vienen aquí destruidas por completo. También, es un trabajo muy gratificante porque te sientes útil a la hora de ayudar a esas mujeres. Aquí en el IAM hay un personal técnico muy implicado, involucrado y comprometido. El trabajo y la labor que hacen ellos de ayudar a mujeres a que sobrevivan y superen esa situación tan dramática que han traído consigo, a mí me hace muy feliz. No es una administración fría, que es lo que suele parecer a priori de las administraciones públicas. Aquí hay mucha calidad humana y mucha cercanía, y es un trabajo muy bonito.

Me he emocionado muchas veces conociendo historias de mujeres y conociendo el trabajo duro y sacrificado que realizan las asociaciones de mujeres, dedicando su tiempo libre y su dinero altruistamente para ayudar a otras mujeres. Esa generosidad emociona hoy en día, en una sociedad que parece cada vez más egoísta.

Todo esto me demuestra que el IAM funciona y ayuda a que las mujeres que llegan como víctimas se conviertan en supervivientes.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales que hace el IAM en la manifestación de este año?

Las reivindicaciones del IAM son las que, entiendo, comparten todas las asociaciones de mujeres. Al final la reivindicación principal es la igualdad, es un día para reivindicar la igualdad, la participación social de la mujer en todos los ámbitos, y la discriminación absoluta ante cualquier violencia de género.

La campaña del 8M que organiza el IAM va encaminada a visibilizar a las mujeres en plural, mujeres con discapacidad, mujeres LBT, mujeres de etnia gitana, mujeres con diferentes situaciones socioeconómicas. En fin, mujeres diversas, porque al final la igualdad es para todas y los problemas que tenemos las mujeres no entienden de raza ni de nivel socioeconómico.

¿Existe una brecha salarial en Andalucía? ¿La mujer cobra menos que un hombre? ¿Qué datos me puede proporcionar?

La brecha salarial existe, y no porque lo diga el IAM, sino porque lo demuestran todos los datos tanto de entidades nacionales como internacionales. Es un problema no solo de las mujeres, sino que es un problema social. De hecho, nosotras desde el IAM presentamos una campaña sobre la brecha salarial que se titulaba “Ni un día más por menos”. Aunque se han conseguido muchas cosas y hay cada vez más empresas concienciadas con este asunto, queda mucho recorrido por hacer.

Las mujeres trabajamos 52 días al año gratis. En las empresas quienes solicitan los permisos son las mujeres, quienes piden reducciones laborales son las mujeres, quienes renuncian a viajar por temas laborales son las mujeres porque tienen que cuidar a sus familias. Ahí está la brecha salarial, en que no hay igualdad a la hora de ejercer ese trabajo. La campaña que se lanzó en el IAM iba encaminada al sector empresarial, para que empiecen a tomar conciencia y a hacer buenas prácticas. Hay empresas que son referentes en temas de conciliación, ahí está, por ejemplo, Mercadona, donde las encuestas de satisfacción de sus empleadas así lo indican.

Necesitamos mucha implicación, pero cuesta mucho trabajo concienciar porque los directivos son hombres en su mayoría y si las personas que toman las decisiones en las empresas son hombres no concienciados cuesta mucho trabajo que esta brecha salarial desaparezca.

La brecha salarial es otra losa que llevamos las mujeres. No podemos acceder a puestos de dirección porque tenemos asignadas a nivel social ciertas responsabilidades que hay que aprender a compartirlas con los hombres.

¿Por qué el IAM ha dejado sin financiación 241 proyectos de colectivos de mujeres y ONGs de toda Andalucía? ¿Cuáles han sido las consecuencias?

Hay que dejar claro que este año 2019 el presupuesto destinado a las líneas de subvención de la mujer ha aumentado hasta alcanzar los dos millones de euros. Hasta ahora la manera de repartir esas ayudas era que las asociaciones solicitaban una cantidad de dinero y el IAM le decía “mira no te voy a dar el 100 por cien, sino que te doy el 30 o 40 por ciento”, por ejemplo, entonces el dinero llegaba a más asociaciones. Pero, por un criterio técnico de la intervención del IAM hemos entendido que esa manera de repartir esas ayudas era irregular porque no estaba contemplado en las bases de las subvenciones.

Aunque se ha repartido más dinero este año, ha llegado a menos entidades. Desde el IAM queremos lanzar un mensaje de comprensión para las asociaciones de mujeres que se han quedado fuera porque es una situación que no es agradable y a mí no me gusta, pero no nos podemos saltar la ley, porque, bueno, ahí está los casos de los ERES, por ejemplo.

Estamos en un proceso de redacción de nuevas bases para la convocatoria del año 2020 para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse en un futuro. Además, hemos intentado crear sinergia entre aquellas asociaciones con proyectos similares en algunas partes de Andalucía para que puedan colaborar en la ejecución de esos proyectos.

Las voces alarmistas que dicen que quieren desmantelar el IAM no las comparto en absoluto porque hemos ejecutado dos millones de euros para las asociaciones. Por lo que nadie puede decir que el compromiso del IAM con el asociacionismo no existe, eso es mentira y no voy a tolerar que se diga ninguna mentira en este sentido. Sobre todo porque aquí hay otros intereses por detrás y se intenta politizar un tema que es muy peligroso.

La gente también tiene muy poca memoria, en el año 2015 el IAM no sacó subvenciones a las asociaciones, fue un año en blanco, y en 2019 el Ayuntamiento de Sevilla tampoco sacó convocatoria para las subvenciones. Y yo no he escuchado voces en contra ni manifestaciones en el Ayuntamiento, entonces eso te hace reflexionar, que no quita que tengan derecho a enfadarse y a decepcionarse. Pero, que se intente decir que el IAM quiere desmantelar el sistema de asociaciones, es mentira y no lo voy a tolerar.

¿Qué opina que Vox pida “reducir” y “fiscalizar” el IAM?

Hay muchos planteamientos de Vox que yo no comparto. Negar la violencia de género es un peligro para cualquier sociedad del siglo XXI, porque pone en riesgo algo tan básico como la igualdad y los derechos humanos. Partiendo de esa premisa, yo sí que puedo compartir el tema de la fiscalización y de la evaluación de las políticas que se hacen en todas las administraciones públicas. Hay que ser responsables y evaluar y fiscalizar el dinero que es de todos y de todas las andaluzas. Parece una cosa revolucionaria porque no se ha hecho durante los últimos 30 años en Andalucía, pero es nuestro compromiso. No tenemos ningún impedimento en que eso se haga, sino que además lo favorecemos, porque nos ayuda a saber si las políticas que llevamos a cabo son efectivas o no.