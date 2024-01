Llega el apagón de la TDT: Quiénes tienen que resintonizar la tele para ver los canales HD

Todos los canales de TDT , sea cual sea su ámbito de cobertura, tendrán que comenzar a emitir de forma obligatoria en alta definición a partir del 14 de febrero de 2024 , por lo que desaparecerán los canales en calidad o definición estándar, que quedarán fuera del espectro radioeléctrico y no se pondrán sintonizar. Hay canales de Mediaset y Atresmedia que emitían en SD , y a partir de esa fecha habrá que resintornizarlos para buscar su versión en HD.

A partir de ese momento, se deberá disponer de un televisor o decodificador de TDT compatible con la alta definición para ver la oferta televisiva de RTVE en TDT, así como del resto de la oferta televisiva en España que a partir del día 14, ya no contará con los canales en SD. De manera de que si no tenemos una TV en HD no podremos ver ningún canal, o, al menos, podemos comprar un decodificador HD que permita sintonizar los nuevos canales en alta definición.

Los canales de RTVE en TDT en definición estándar se pueden identificar porque las letras 'SD' aparecen en pantalla junto al logotipo identificativo del canal, conocido como 'mosca'. Además, para facilitar su identificación, ya se están emitiendo avisos sobreimpresos en su programación sobre la finalización de emisiones. Estos canales pueden eliminarse de la memoria de canales de TDT una vez finalizado el proceso de apagado.

La mayoría de los televisores son compatibles con las emisiones de TDT en alta definición desde hace una década. Entre sus características técnicas figura que son capaces de decodificar señal de vídeo en el estándar H.264.

RTVE ha apuntado que si los logotipos de los canales identificativos de RTVE en TDT aparecen en pantalla sin las letras 'SD', el televisor o decodificador de TDT es compatible con la alta definición y podrá seguir recibiendo la programación como hasta ahora.

De lo contrario, si se tienen dudas, deberá resintonizar su televisor o decodificador de TDT y comprobar si es capaz de recibir los canales en alta definición. Si estos no aparecen en el listado, deberá adquirir un decodificador de TDT compatible con la alta definición o un televisor nuevo. Todos los televisores nuevos que se comercializan en España son compatibles con TDT en alta definición.