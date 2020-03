La temporada alza el telón

La plaza de Illescas había logrado recuperar ese ambiente de las grandes citas. No eran pocos los rostros conocidos congregados en sus escaños para saludar el definitivo estreno de la temporada y la primera aparición de sus protagonistas. Morante, Manzanares y Pablo Aguado habían puesto hasta los topes el coso cubierto de la localidad toledana. Hubo triunfo numérico del alicantino; algunas brujerías del cigarrero y, sobre todo, la certeza de comprobar que el concepto y la magia natural del nuevo valor sevillano permanecen intactos. El mismo cartel, cambiando los toros de José Vázquez por una corrida podrida de Zalduendo, se repitió en jornada dominical en el cierre de Olivenza sin que, ésa es la verdad, lograran acabar el papel. Tampoco sucedió nada destacable. En el ciclo oliventino, que sigue oficiando de talismán económico de toda la región –y hasta de las tierras vecinas de Portugal- pasaron otras cosas: la más relevante, más allá de la salida a hombros de Marín y Emilio de Justo, fue el indulto de un boyante y exigente ejemplar de Garcigrande a manos de Antonio Ferrera , que reaparecía después de su percance americano sin abandonar su particular sentido de la escena. Pues esto ya está aquí...

El silente diestro madrileño ha vuelto a sorprender a propios y extraños. No ha habido filtraciones, rumores, indicios... ni siquiera sospechas de su doble contratación para las dos ferias del coliseo de Nimes. La fórmula que empleará don José Tomás Román Martín para ambas citas será idéntica a la experimentada el pasado año en el Corpus granadino. Cuatro toros para él solo y dos para un telonero ecuestre que en la cita de Pentecostés –el próximo 31 de mayo- será el mismísimo Hermoso de Mendoza. Ese papel será oficiado en la Vendimia –el día 20 de septiembre- por la recurrente amazona francesa Lea Vicens, habitual perejil de todas las salsas. ¿Habrá más bolos para el enigmático torero de Galapagar? Si nos atenemos a las estrategias de los últimos años se podría apostar que no. Pero todo es posible aún. Los aficionados, para qué vamos a engañarnos, no han recibido con demasiado entusiasmo este doble pase mixto con carga de caballería incluida. Tomás es único, nadie lo duda. Pero el torero también es competencia. ¿Imaginan el primer pase con Roca Rey y el segundo con Pablo Aguado? Pues eso...