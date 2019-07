¿Usted soporta la playa?

No me refiero a la playa en el norte de España, por ejemplo, o en zonas concretas de calitas acogedoras. Me refiero a las playas típicas “de Sevilla”. Si usted es de los que soporta eso, ¿me podría dar la fórmula para poder hacerlo? Porque es que yo no encuentro atractivo alguno en tales lugares ni comprendo cómo se puede divertir el personal debajo de ese ambiente climático y multitudinario.

Para empezar, el sol es potentísimo en claridad y en intensidad. La arena quema los pies y vuela por los aires y se te clava en los ojos, los niños, niñas y mascotas es lógico que jueguen, pero también es lógico que estorben o al menos que den un poco la tabarra, los avíos para asentarse en la arena, el chiringuito que te clava un día sí y otro también, los vecinos y amigos con sus rollos y sus deseos de ir aquí o allá, la familia casi toda junta...

Dicen que al final de las vacaciones los divorcios aumentan y es que no nos soportamos ya ni en familia, cada cual con su yo personal e intransferible. Durante el año, como vamos cada uno a lo nuestro y cada cual tiene en su dormitorio la artillería mediático-digital, nos vamos soportando, pero cuando llega el verano y el apartamento en la playa, aparecen las bilis que se llevan dentro y no me veas cómo se pone la cosa.

Y esas vistas horribles que nos ofrecen las playas más masivas “de Sevilla”, esos bloques de apartamentos por todas partes, esas zonas residenciales construidas a imagen y semejanza de las que se ven en las telenovelas que los mexicanos o los venezolanos sitúan en Miami, con edificios grandes en forma redondeada y piscinas en el centro. Todo es artificial, es como mudarse en una ciudad de un barrio en las afueras a otro similar, pero sin tener la obligación del laboreo diario y eso si es que sucede así porque los y las hay que nunca descansan y están todo el día con el móvil en la oreja, como huyendo de aquel lugar, como queriendo evadirse con la excusa del trabajo.

La verdad es que hay que ver lo bien que nos han adiestrado para jugar a ser ricos y sacar rendimiento económico de nuestro tiempo libre, este tema lo han estudiado excelentes pensadores como el profesor Vicente Romano que en paz descanse, acaso esté ahora más cómodo que quienes se hallan en esas playas “sevillanas”, a ver si me dicen la fórmula para no tener que escribir así y ser más normal.