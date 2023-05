Casa Galbarro, un puesto de salida en el Mercado de Triana

Pocas frases nos gustan tanto a los sevillanos como esa de «Te voy a llevar a un sitio...». Esta expresión es toda una declaración de intenciones que lleva implícita la necesidad de sorprender a nuestro interlocutor con el lugar donde le vamos a llevar por los motivos que sean: un sitio nuevo, buenos productos, una ubicación privilegiada... El objetivo principal, no se equivoquen, no es otro que transmitirle a la otra persona, sin palabras, “mira lo que yo conozco y tú no”. Pues, más o menos, ese es el objetivo de Apetito dentro de El Correo de Andalucía. Acercarles a sitios, de todos los rangos de precios, donde puedan encontrar cositas ricas y que les sorprendan para que ustedes también puedan usar con sus amigos la frase mágica «Te voy a llevar a un sitio...».

Hoy les traemos Casa Galbarro que, para mí, se ha convertido en uno de esos imprescindibles dentro de mi listado de lugares a los que hacerles una visita de vez en cuando. Ubicado en el puesto número diez del mítico Mercado de Triana, en la plaza del Altozano, y regentado por Ana Gamero, esta abacería ha llegado con toda la fuerza del mundo dispuesta a codearse con la rica gastronomía que inunda ya el barrio. De hecho, sería el perfecto puesto de salida para comenzar una fantástica jornada disfrutando de las delicias que nos ofrecen por este rinconcito del mundo. Eso sí, como se descuiden, las artes de La Poetisa del Vino, que es el apodo con el que el periodista Pepe Da Rosa bautizó a Ana, acabarán por atraparles y no les dejarán marcharse. Entonces, el puesto de salida se convertirá también en el puesto de llegada, lo cual tampoco supone ningún problema, créame.

Aquí tendrán la posibilidad de disfrutar de un sinfín de variedades de quesos, chacinas, gildas, conservas de calidad y elaboraciones aparentemente sencillas, pero cuya preparación con mimo y productos adquiridos hace media hora en el puesto de al lado las hacen irresistibles. A esto, le sumamos los vinos que Martina Trader pone sobre la mesa y que, sin grandes estridencias, sirven de maridaje perfecto a una carta divertida. La vida del mercado le aporta un plus tradicional al producto y, que tenga horario de tarde, también es una ventaja ante cualquier imprevisto o incluso para disfrutar a la entrada o salida de CasaLa Teatro, extendiendo el espectáculo no sólo al que se vivirá dentro de este pequeño tablao flamenco, y que está pared con pared, sino al que nos ofrece Ana fuera.

Juan Francisco Galbarro es la otra pata de este proyecto. Un empresario sevillano amante de las cosas buenas que, prendado por las habilidades de nuestra amiga, decidió confiar en ella y poner en sus manos este pequeño imperio de sabores y emociones y que, gracias a él, hoy podemos disfrutar todos. Decorado con cajas de madera a modo de estanterías, este local no desentona con sus vecinos de mercado y ofrece, tanto al cliente local como al visitante, la posibilidad de disfrutar hasta de tertulias sensoriales, que es al nivel donde Casa Galbarro quiere elevar sus catas haciendo que se conviertan en experiencias inolvidables, tanto para los amantes del vino como para los que no, poniendo en funcionamiento sentidos como el tacto, que no usamos para catar, pero sí para disfrutar. ¿Cómo lo hacen? Tendrá que venir para comprobarlo...