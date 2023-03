Dogmas y realidad de Cristina Martín

Para no desfallecer como ‘escritora bestseller’ Cristina Martín sigue con la matraca. Su último libro ( Los dueños del Planeta , Martínez Roca-2023) carece de prólogo. No lo precisa. La solapa visibiliza a una Doctora con ego infinito. Es cierto que oficia como adivina de desastres y tejemanejes fáciles de avizorar. Pero de ahí a considerarse ‘ fuente de inspiración .... referente en el análisis de la plutocracia global ... [y] autoridad internacional a la que todos quieren entrevistar ... ’ trasciende el auto-masaje. Va más allá de creerse primus inter pares (primera entre iguales) en esta batalla silente por explicar, quizá a los tontos del mundo, cómo, quién y por qué nos manipulan y engañan.

En la introducción del trabajo ( Plutocracia versus Verdad ) hace un excelente alegato de su tesis. Marida el clásico de las deidades griegas con cada personaje. A Musk le empata con Dionisio , a Bezos con Kronos, a Gates con Ícaro y así sucesivamente. La mitología helena, obviamente, es un recurso válido que arranca de una verdad sostenible en el tiempo: ‘ no hay nuevo bajo el sol’ . Es decir, Martín ancla bien sus tesis con la Historia. No deja huérfanos a quienes cree que nos atrapan con su poderío.

Confirma sus previos bolivarianos, ufológicos y globalistas hasta que atracó en parte de la Verdad . Acusaron de pro ruso al Coronel Baños, pero sin pruebas. Con Martín el tema está claro. Y el libro es tributario del asunto. Ni existe Putin, ni China manda: son aparceros del planeta, no dueños. ¿O acaso inquilinos con derecho a compra?. Tampoco mandan en el planeta oligarcas rusos o sus colegas ucranianos expatriados. ¿No existen tampoco?. La pregunta es retórica, no precisa respuesta. Esta última se intuye.

A Gates le arrea como ‘.... un tipo siniestro ...[que]... como Nerón es capaz de quemar Roma con tal de salirse con la suya ...’ (Página 101). Con Zuckerberg no se corta Martín. Le dibuja cual ‘... intrépido Lucifer del siglo XXI ...’ (Página 106). Y así la retahíla de lindezas textuales que denotan el cariño que profesa cree dueños del planeta. Tanto adjetivo no añade neutralidad. Demasiado juicio de valor no convence ante lo obvio.

El empeño literario de Martín da oportunidad para rescatar la historia pro-rusa de Mariano Téllez-Girón (1814-1882). El XII Duque de Osuna de soltero fue Embajador en San Petesburgo (1856-1868). Fue allí a cambio de Mijail Golitsin tras recomponerse las relaciones hispano-rusas.

Le gustó tanto a Marianito la capital de los Zares y su fastuosidad que organizó festines diarios a nobles y diplomáticos. Además, obtuvo el favor local importando y regalando ramos de rosas a jóvenes casaderas. No se le rindió ninguna según su asistente, el escritor Juan de Valera. Sólo logró el Duque arruinarse por su prodigalidad en tierras rusas. Se liquidó, el legado que no se gastó su esposa María Leonor de Salm-Salm, en pleitos por heredar títulos y embargos, tras morir sin hijos el Duque manirroto.

No es peor la historia de la camarada África de las Heras (1909-1988). Llegó a ser Coronel del temido KGB. Orquestó el asesinato de Trotski en México DF (1940) e implantó una red de agentes en Sudamérica desde Uruguay tras ser miliciana en la guerra española (1936-39) y guerrillera rusa en la IIGM (1941-45). En su última etapa de espía fue profesora en la Lubianka. Su funeral recibió honores de estado. La antigua vecina ceutí descansa en el cementerio moscovita de Jovánskoye . Su lápida, en español, reproduce su clave ‘ Patria’. Fue la que tuvo cuando fue eficaz agente soviética.