Pandemia Covid-19: Verdades de Cristina Martín

Sobre las entretelas del CB , llamativamente, encontramos a otro best-seller ligado a Sevilla, pero nacido en Lituania. Daniel Estulin (Vilna, 1966) fue agente de la inteligencia soviética, cuando la mandaba Vladimir Putin. Es padre de dos gemelas sevillanas con quienes vive en el downtown de Toronto (Canadá) tras divorciarse. Estulin es políglota, escritor y conferenciante de platino; además, conserva los reflejos de espía. Logró custodia, por sentencia judicial, de sus hijas tras sortear denuncias ¿ fake? y demandas dinerarias atípicas de su ex esposa, vecina de Valencina de la Concepción .

Constatamos –pues- que el Club Bildelberg da calambre . Lo diremos sin rodeos: pretenden el control social, el poder mundial, influir la economía y manipular la mente del terrícola. El CB sesiona en secreto. Sus miembros -natos e invitados- jamás divulgan lo hablado en sus cónclaves. Y sabemos las consecuencias de su poderío. Vaya un dato: La ex Reina Sofía fue al CB, entre otras veces, en junio de 2014.

La crisis, quiebras, gasto público, desempleo, caos, incertidumbres y otras consecuencias que se asocian al Covid-19 que contaminó el planeta hacen sufrir a una mayoría; mientras tanto, ganan, y ganarán más, una minoría. Los de siempre , pensamos algunos. La escasa perspectiva actual reitera que poco se sabe sobre el origen del patógeno y no mucho más el combatirlo. Y no están las vacunas, por más que estén colocadas a millones de humanos.

La última obra de Cristina Martin es fruto de intenso trabajo investigador y documental excelentemente estructurado. Su base pivota para explicar quién ha sido y por qué de la pandemia que sufre el planeta. Abre telón con portada del The Economist de marzo 2020, en días de confinamiento de medio mundo: ‘ Everything’s under control ’ (todo está bajo control). El pronóstico del medio, que sólo leen millonarios en los 5 continentes, recrea a ‘ una mano gigante sujetando con una correa un pequeño hombre, como si lo sacara a pasear y a hacer sus necesidades. Lo mismo que [esa persona] él hace con el perro que sostiene con su correa’ (Página 30).

En la palestra de Martín no se obvia la ‘ Tesis Kissinguer’ que sustituyó a la de Rockefeller. Bill Gates, de su parte , vende filantropía controlando vacunas y experimentos sociales. Ya sabíamos que lo cobra todo, que aboga por el monopolio planetario con negocios millonarios. El CB , según Martín, es un actor oculto en la guerra informativa y de influencers , donde sólo sobresalen fake news, bulos y hábiles mentiras con padrinos Los tertulianos de Cuarto Milenio-Cuatro TV (Horizonte) corroboran en parte a Martín y su tesis sobre esa gran manipulación. Su director, Iker Jiménez , ya predijo en febrero de este 2020 lo que sufrimos del Covid-19 meses después.

Ese tinglado se actualizaría desde el Massachusetts Institute of Technology-MIT , parte de Universidad de Harvard , donde más premios Nóbel han investigado. En el MIT se cocinaría una guerra mundial tranquila con armas silenciosas . Para ello, se precisan enemigos, control masivo y el miedo-pánico colectivo cuyo negocio ya abordamos en #Infraganti justo hace 18 meses. En el MIT usan estas armas: Big data, Inteligencia Artificial , Ingeniería Social , Analytics...

Según Martín, y acierta , la Organización Mundial de la Salud-OMS atraviesa horas bajas , justo tras anunciar –en septiembre 2020- que Covid-19 rebrotará con más pandemias. Sabíamos que algunos ‘edictos’ son arbitrarios. Los decretarían cuando ciertas farmacéuticas harán caja ( Gripe A ), exageran datos no contrastados ( Évola) , aplazan sine die autorizaciones para vacunas baratas ( Malaria) o se adelantan erradicaciones pandémicas ( Polio ). ¡Tanto da!.

Leímos atentamente el trabajo de una valiente periodista-escritora que tilda, acertadamente, de mecenas a sus lectores, cultiva la autocita y repite que profetizó lo que se sabía del CB. Internet es terreno donde los planes del CB no son opacos. Sus proyectos, repetimos, no salen acorde a sus maldades. Ese Club no lo controla todo. Pero lo intenta al 100%......

El Club Bildelberg tiene herejes y demonios conocidos. El más importante es Donald Trump. Con ‘America first’ (América primero) tumba a los globalistas en pro de la autarquía. El todopoderoso Xi Jinping, presidente chino, no obedece tampoco al CB. ¿Qué decir de la teocracia iraní, el imperio ruso de Putin, la tiranía norcoreana, el Chile de Piñera, el Brasil de Bolsonaro, la Turquía de Erdogan, el bolivarismo venezolano o el tardo-castrismo cubano?

Lo más sensato sería pensar que el CB influye en varios frentes. Pone una vela a Dios y al diablo para entendernos, u oculta un plan ‘B’ que sale bien acaso la mitad de veces. La Vieja Europa sí se alinea con el CB. Su anglo-globalismo suele rebotar pautas de los gurús secretos del poder. El Presidente Sánchez es frecuentado por George Soros. Lo alaban los Gates en las redes. ¿Por obedecer al CB y a Javier Solana, Canciller de la Unión Europea?.

Hay más colectivos, aparte de los conspiranoicos que culpan de la pandemia a Iluminati, masones, sionistas, ultra-nacionalistas. Hay nexos operativos, como explica Cristina Martín. Se intercambian know-how (habilidad) y acciones en consejos de multinacionales. Y los ‘think-thank’ (laboratorios de ideas) pulen consignas junto a lobbies (grupos de presión), que mercadean apoyos a sus causas. Joseph Stiglitz, Nóbel de Economía, ha confirmado estos menesteres globales. Afectan ya a un sinfín de países.

Las telarañas societarias de grupos mediáticos, financieros y farmacéuticas con que ilustra su libro Cristina Martín se conexionan. Las elabora, en parte, Ladecom -Laboratorio de Estudios de Comunicación- de US. Ahí, sus investigadores profundizan sobre cómo engañan e influyen al ciudadano a nivel mediático para subordinarlo.

Entre los globócratas, además del CB, hay nómina amplia: Foro de Davos, Trilateral y macro-ONGs.... Entes como ONU, UE, FMI, OUA, OTAN, ASEAN serían sus plataformas, más o menos neutrales. Y los clubs filantrópicos o de servicio globales están ahí (Lions, Rotary, Kiwanis, Soroptimist, Zonta, Toastmasters....)

El recurrente tema de un poder secreto mundial que trasciende fronteras nacionales tiene analistas y quienes lo ilustran con más o menos fortuna. Algo queda claro a este modesto escribidor. El pretendido bien común, el bienestar colectivo se transforma en el interés y lucro particular. Pero profundizar eso es otra historia.

Mientras, nos quedamos -por ser recomendable su lectura- el último libro de Cristina Martín. Su apreciable receta para desobedecer a los Bilderberg en sus planes globales sugiere un Camino con tres viales: Amor, Libertad y Verdad (Página 352). Mejor acostarnos con esa filosofía que despertarnos con pesadillas que harán del mundo algo inhabitable. ¡Ojalá!.