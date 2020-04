Fichajes de bufetes: ¿inmorales, ilegales, incompatibles?

Hace pocas semanas el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, dimitió como diputado. Tal decisión la forzó perder Cs el 80% de parlamentarios en los últimos comicios. La alternativa del bipartidismo PP-PSOE, contra corruptos y supremacistas del catalanismo hacía aguas en la cúpula de un partido que prometió lo que incumplió. Parecía dignísimo un Rivera que se retiraba del foco.

Sorpresivamente, semanas después del adebacle de Cs el bufete malagueño Martínez Echevarría ‘fichó’ a Rivera. A un brillante orador, pero sin experiencia con la toga y con exclusivo pasado laboral de empleado bancario. Imaginamos que su nuevo empleo le proporcionará un sueldazo y que publicará algún best seller relatando su paso por la política. Sospechamos venderá exclusivas de nuevo padre y pareja de famosa cantante. La pregunta es por qué ‘ficha’ un bufete a Rivera, alguien sin experiencia forense.

Es legítimo prosperar, más lo es asegurarse un futuro laboral y económico, pero los miles de votantes de Cs están decepcionados por los dividendos que dan las agendas de contactos. Cs gobierna Andalucía con el PP-A apoyados por Vox. Detenta presidencia del parlamento, vicepresidencia de la Junta y varias consejerías. La deriva por el fiasco electoral de Cs la pagaremos cara los andaluces, pues Rivera fue quien desertó primero.

Es cuestionable lo que hace Rivera, pero se recalcan su legitimidad los más codiciosos de talento ‘exportable’. Más censurable es que, a principios de 2019, otro bufete (Cuatrecases) ‘fichara’ a la que fuera Vicepresidente del gobierno bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Nos referimos a Soraya Sáez de Santamaría pocos meses de abandonar la Moncloa. La también Abogada del Estado excedente llevará temas mercantiles en su nuevo empleo. Pero la enérgica ex politica del PP carece de experiencia en tal rama del Derecho. Otra pregunta surge ¿Por qué no regresa a su cargo de Abogada del Estado?. Sospechamos que la respuesta está en la multiplicada nómina que percibirá del bufete catalán, en cuya central ‘la pela es la pela’.

Hay algo más revelador en el nuevo empleo de la ex Vicepresidente. El Artículo 15 de la Ley de Incompatibilidades que impulsó Soraya reza: ‘Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario’ Será legal el ‘fichaje’ de una ex diputada talentosa, tendrá pronunciamientos favorables del órgano que ventila los conflictos de intereses, pero chirría, y bastante, que ni siquiera Doña Soraya esperara dos años a ser contratada. Añadimos que, por su salida del gobierno, percibió indemnización y otras prebendas que no tienen otros servidores públicos, históricamente mal pagados. Los juristas ‘elegidos’ parece que respiran otro oxígeno como primus inter pares.