La paciencia, desbordada, de la ciudadanía

Una de las definiciones más crudas de la paciencia sería la ‘Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse’. Menos leve es añadir a la paciencia el atributo ‘franciscano’ en femenino porque le da un toque más venial. Es decir, se espera con la resignación que alcanza al olvido o caridad personal.

El ciudadano español, sin embargo, debería tener rebajas fiscales por las esperas que debe soportar de la administración pública que sostiene con sus impuestos. Cualquier reclamación tarda lo indecible en ser resuelta. Indican a servidor que programas de inteligencia artificial replican recursos y apelaciones a Hacienda, Seguridad Social o Ayuntamientos, Ministerios, Diputaciones y Consejerías. Hay más o menos empeño en implantar esas ciber-aplicaciones ideales para funcionarios holgazanes. Datos extra: fallece el 58% de solicitantes de ayudas por la dependencia. ¿Quién gana con ello?

La Justicia española de por sí lenta en su caminar procesal, investigador y resolutoria la pandemia justificó más esa velocidad. El por qué se dilatan conflictos años y años en los que se olvida o pierde mucho, fallecen encartados o afectados y prescribe casi todo. Un ejemplo: el fraude de 40 millones de UGT Andalucía, tras más catorce años de instrucción, tendrá juicio para 2024. Cierta abogacía, mientras, se frota las manos cuando gana sin luchar, prescribe o se reconduce al más ágil arbitraje, mediación y pacto extrajudicial.

La sanidad pública y privada están casi colapsadas desde que la pandemia llegó. Sólo padecemos, desde marzo del 2020, una patología viral: SARS Covid-19. ¿No existen cardiopatías, cáncer, hemofilias o trasplantes...? No las hay para la recurrente estadística oficial. Pregunta retórica: ¿el caos del Covid retrasó el diagnóstico oncológico, no palió debidamente muertes ‘evitables’ por accidentes cardiovasculares?. Cáncer y corazón herido, recordemos, son la principal causa de muerte humana, al igual que los multiplicados suicidios lo son entre las muertes no naturales.