Mutualidades: ¿Timo, corrupción, solidaridad...?

Las noticias sobre la supervivencia de casi 70.000 abogados españoles con pensiones de su Mutualidad de 400/600 euros/mes nos cuestionan si pronto no se afiliarán a Cáritas para subsistir. El Parlamento andaluz, días atrás, aprobó una PNL unánime para que los abogados pasen al régimen de autónomos (RETA) para mejorar sus pensiones.

Una soberbia crónica de Álvaro Romero indica que letrados/as no pueden jubilarse. Con cientos de euros, no se pagan ni los gastos de la vivienda aunque esté pagada o libre de hipotecas. El movimiento #J2 vindica lo obvio, pero intentar cobrar el triple sin cotizar al RETA lo suficiente generará agravios. Pero nuestros abogados serán irredentos por algo legítimo.

Para que nos hagamos una idea de un problema que hasta ahora no explotó nadie saber por qué, se contabilizarían en Sevilla sobre unos 6.000 ex abogados víctimas de su propia Mutualidad. La pregunta es por qué no se quejaron antes y lo hacen ahora que la Justicia colapsa, los políticos son interinos y están en permanente campaña electoral y basta con ir al supermercado para verificar que el IPC es mentira sobre el subidón de precios de alimentos básicos.