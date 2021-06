Tiendas pro espionaje: ¿Venden delitos, blanquean?

Cualquiera que venda cuchillos sabe que la clientela quiere cortar pan, no acuchillar a la suegra. Quien vende armas o balas piensa que quien le compra es cazador, o tirador deportivo. Ni imagina que se cometerá un asesinato con sus mortíferas mercaderías. Pero quien vende, física y telemáticamente, artículos de espionaje no es un monje cartujano. Sabe que quien le paga trasgredirá casi seguro la norma, y en gerundio: espiando....

En Sevilla hay demasiados antecedentes de tiendas que venden herramientas para el espionaje más o menos sofisticado. El negocio, en sus principios, hacía que algunos paisanos viajaran a Ceuta, Andorra o Gibraltar para proveerse. Después revendía al cliente que encargaba o ‘colocaban’ los aparatos (chicharras, grabadoras...) a clientela predeterminada. Vamos a dejarlo ahí, en cuanto a lo de la clientela.

Una tienda, de duración efímera, se implantó en los bajos del Sevilla-1. La oferta era corta y la clientela escaseaba. Otra tienda tuvo más fortuna. Se ubicó al principio de la calle Sebastián Elcano, adonde llegó el primer marino, que dio la vuelta al mundo en barco. El aventurero que vendía era un ex policía que preguntaba mucho a quien compraba. Por allí repetían visitas agentes de la ley para comprarse utillaje que no les dan sus respectivos cuerpos. El vecindario estaba contento porque continuamente había patrulleros aparcados en segunda fila, casi enfrente de la antigua Tabacalera. Todo iba bien, hasta que todo ‘desapareció’. Y el ex policía preguntón. La tienda se llamaba CSI, para no desmerecer la teleserie.

Hay agencias de detectives virtuales, las que no tienen ni sede, ni teléfono fijo, que venden material de espionaje a precio de platino. Las compras ni se garantizan ni puede reclamarse nada tras ver quien paga foto y ‘gangas’ que acaban saliendo carísimas. Mejor pedir una investigación a un detective con licencia y en su agencia, no espiar en plan kamikaze. Arruina. A muchos ‘compradores/as’ estas adquisiciones le llevaron a comisaría de policía, puesto de la Guardia Civil o al banquillo judicial.

Lo que pasó en LARRY Detectives, donde la policía detuvo y multó a un veterano impostor y cerró la agencia semanas después, fue casi paralelo a lo que acaeció en restaurante Xkysyto Remedios. El gastro-espacio fue cerrado tras una redada policial que lo vinculaba al narco. El negocio estaba en el mismo bloque que los desaparecidos LARRY Detectives.