Un siglo de Carmen Laforet, la gran novelista que no solo escribió ‘Nada’

Seguramente, cuando Carmen Laforet se retiró definitivamente del mundo literario por no aguantar sus envidias, enemistades y rencillas, como habría de explicarle al exiliado Ramón J. Sender -con quien tanto se carteó antes y después de su divorcio- comprendió que realmente lo había conocido todo, sí, pero en su versión más mundana, porque, como aprendió por culpa de su madrastra, “la fantasía siempre es pobre comparada con la realidad”.

Una novela no autobiográfica, pero casi

Carmen Laforet Díaz, la primogénita de un arquitecto barcelonés y una profesora toledana, se llevó toda la vida asegurando que Nada, la novela por la que alcanzó tan prematuramente el éxito literario y por la que lo aborreció, no era autobiográfica, pero la realidad es que toda aquella ficción encerraba muchísimo de su propia vida. De hecho, aunque ella nació en Barcelona, donde transcurre el año que dura la trama de esta obra, no conoció la ciudad en sus primeros años, pues antes de cumplir los dos se trasladó con sus padres a Gran Canaria, desde donde regresó a la ciudad condal solo unos meses después de terminar la guerra civil para estudiar allí, a sus 18 años, la carrera de Filosofía. Lo que se encuentra Carmen es muy parecido a lo que se encuentra Andrea, la protagonista y narradora en primera persona que llama a la casa de la calle Aribau donde la recibe una abuela que no la reconoce –donde había nacido realmente Carmen- y donde ella se ve obligada a convivir en el parpadeante infierno de unos tíos que se soportan mutuamente en el lodazal sentimental del hambre, de la miseria no solo material, del resentimiento antiguo y de las heridas freudianas nunca cicatrizadas.

Carmen había vuelto, en parte, para seguirle la pista a un amor de juventud, y en parte, por huir del vacío que le provocaba el ambiente en el que había crecido. Desde esa menesterosa y misteriosa casa que le sirve de cuartel general, Andrea –como le pasó a Carmen- irá conociendo las caras y las cruces de una ciudad con escombros todavía de la contienda, con mendigos recurrentes y una burguesía que no solo aspira a medrar a costa de los obreros, sino incluso de una guerra mundial que podía reportarle pingües beneficios; con compañeros universitarios que observan con desdén su pobreza y con otros, como Ena –trasunto de Linka Babecka, una amiga fundamental en su vida-, que la terminan integrando en sus vidas familiares del mismo modo que estas integran la profundidad argumental de un entramado diversamente humano, con tipos nítidamente definidos, sacados del natural, como intenta hacer torpemente el tío Juan con sus retratos pictóricos a pesar de que el modelo que le supone su propia esposa, Gloria, se le termine rebelando a él y al lector como un personaje menos plano de lo que parece al principio, cuando se limita a piropearse a sí misma a falta de otras caricias y a recibir las brutales palizas de su marido con esa resignación con la que los demás y la propia época la contemplaban.

Realmente Carmen –como Andrea- estudió Filosofía en Barcelona y Andrea –como Carmen- se marchó a Madrid para estudiar Derecho. Y realmente ninguna de las dos terminó ninguna de las dos carreras. De la primera lo sabemos por su biografía real. De la segunda, porque por más que le preguntaran a su creadora por el paradero del personaje, jamás volvió sobre él.

En 1947, el cineasta Edgar Neville llevó a la gran pantalla la adaptación de Nada, protagonizada por Conchita Montes, Rafael Bardem, María Denis y Fosco Giachetti. La censura franquista no tardó en quitarle media hora a la cinta. En 1956, el argentino Leopoldo Torre Nilson hizo otra adaptación, en blanco y negro.