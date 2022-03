Un thriller cómico y procrastinado vigente desde el confinamiento

Esa personalidad brota también en los personajes, donde “ todos tienen algo mío y algo de gente que conozco”, si bien “no soy Romo al 100% porque es demasiado perdedor ”. Como brota en las anécdotas divertidas que pueblan la obra, “la mayoría inventadas. Las que son reales no se pueden decir porque no han prescrito ”, aseguró entre risas.

Su fin al escribirla era “ divertir y que la gente desconectara y no pensara en todo lo que estaba pasando”. Ante una realidad cruda y obstinada en las malas noticias, el objetivo “sigue estando vigente con las cosas que dos años después siguen sucediendo”. Y aunque el esbozo inicial era de una novela de suspense con algún pasaje cómico , acabó repleta de humor . Algo que le ha dado ser de donde es, asegura. Nacido en El Puerto de Santa María y afincado en Sevilla, le debe al sur “todo” . “En un primer momento intenté escribir algo serio, de intriga, y al final sale esa vis cómica que convierte algo que, aunque es un thriller, tiene muchos puntos de humor y comedia , y eso lo da la tierra”.

Para ello tuvo sobrevenir una pandemia . “A algunos les dio por hacer pan, y a mí por escribir el libro”. En el confinamiento abrió el cajón, y a pesar de ser procrastinador – “una manera fina de decir un vago redomado ” – sacó aquella introducción escrita hacía 11 años y se marcó escribir 5.000 palabras a la semana para completarla, porque “sabía que iba a acabar el confinamiento e iba a volver al cajón ” de no ponerle un final.

Anecdótico fue también el encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que se acercó con intención de regalarle el libro para hacerse una foto con él. Pero cual sería su sorpresa cuando posteriormente, siendo entrevistado por Jesús Vigorra en Canal Sur Radio por el Día del Libro, Moreno explicó que estaba leyendo “un premio de Fernando Lara y otro de un chaval que me lo regaló, que me estoy leyendo y me gusta muchísimo, y se llama ‘La joya de Laura’”.

La mención resultó ser un “empujón”, tan necesario para los escritores noveles “y me abrió alguna puerta”. Porque para hacer camino en las letras hay que “tirarse de la moto”. Por eso no dudó en escribirle a Arturo Pérez Reverte para hacer un trato y que se leyera su novela, cosa que aceptó, asegurando también que le había gustado.