Trucos para comprar un coche nuevo al mejor precio

El peor enemigo de un comprador de coche nuevo puede ser uno mismo, si no está decidido a dedicarle algo de tiempo y paciencia a hacer una buena elección. La compra de un coche suele ser el segundo mayor gasto de una familia, después de la propia vivienda, por lo que unas pocas horas de búsqueda con calma pueden suponer un ahorro importante, habida cuenta del precio medio de un vehículo y de los descuentos que se pueden conseguir.

Lo primero, antes de visitar el concesionario más cercano a casa, es dedicarse a navegar por internet y hacer una pequeña lista de modelos que cuadren con nuestras necesidades. Ahora que tan de moda están los SUV (vehículos que se conducen prácticamente igual que una berlina, pero cuya carrocería es más bien la de un todoterreno), la oferta de este tipo de coches ha crecido tanto que es muy difícil centrar el tiro. Su precio es mayor al de un turismo y conviene pensar bien si cubre nuestras necesidades: ¿nos hace falta un coche con más altura, que consume más y tiene un mantenimiento un poco más caro? Sea cual sea la respuesta, hay veces que la duda puede estar en si nos adaptaremos bien al nuevo modelo de coche, acostumbrados a llevar algo distinto hasta ahora. Salvo casos muy puntuales, cualquier coche en la actualidad requiere un tiempo de adaptación muy pequeño.

Una vez hecha una posible lista de modelos, comienza la ronda de visitas a concesionarios. Los vendedores están entrenados para intentar captar rápidamente lo que el comprador busca, aunque no siempre sepa exactamente qué es lo que mejor le cuadra. Suponiendo que acertamos con el modelo de coche, lo habitual es que nos hagan una oferta de precio de coches que ya están fabricados, y que por tanto pueden entregar en un plazo de tiempo corto, aplicar un descuento mayor y evitar que el comprador se vaya pensando que, de elegir un coche a la carta, para estrenarlo aún quedarían meses. Eso es lo que ocurre si se pide un coche a fábrica con el equipamiento y la configuración deseadas: se puede personalizar casi todo (según la marca y el modelo, mientras más lujoso, más posibilidades hay), a costa de esperar de dos a seis meses.

De los coches que nos oferten podremos elegir color y nivel de equipamiento, más o menos extras, tipo de combustible. Difícilmente tendrá todo lo que queremos que tenga, porque la combinación exacta suele ser la que se pide a fábrica. Pero a cambio de hacer alguna renuncia (por ejemplo, aceptar que sea de otro color al que queríamos), el precio de adquisición puede ser mucho menor. Con la oferta por escrito, hay que seguir visitando concesionarios, tanto de otras marcas como de la misma que ya hemos visitado. Entre distintos concesionarios de una misma marca (que no pertenezcan al mismo grupo empresarial) compiten para ofrecer el mejor precio y afianzar al comprador que tiene claro el coche que busca. Por tanto, hay que jugar con esa baza y solicitar a otro comercial que, si es posible, nos mejore la oferta que le traemos. Y para ello no conviene escatimar, a veces. Por ejemplo, darse un paseo de Sevilla a Huelva para pedir a un concesionario de allí que nos mejoren la oferta hecha en nuestra ciudad. Los 200 kilómetros y la mañana de paseo pueden ahorrarnos, quizás, 500 o 1000 euros en un coche de 25.000 euros. O puede ocurrir que el precio sea muy parecido, pero que nos mejoren las condiciones de financiación con un interés un poco más bajo.

De las diferentes ofertas que tengamos sobre la mesa (con sus correspondientes catálogos de cada modelo), hay que sentarse no solo a hacer números, sino a comparar equipamiento y condiciones de financiación: ¿tiene los extras que busco?, ¿me hacen falta los que no he pedido?, ¿las ruedas tienen un precio razonable cuando me toque cambiarlas?, ¿si cancelo total o parcialmente el préstamo me penalizan?

En los días siguientes a nuestra visita recibiremos, con mucha probabilidad, llamadas de los comerciales para ver si nos hemos decidido. En ese instante podemos transmitir nuestro interés pero también las dudas que nos suscita el modelo respecto a otro que hemos visto, o la oferta recibida. Con un poco de mano izquierda es posible que estén dispuestos a mejorar un poco más las condiciones si, por ejemplo, está a punto de finalizar el mes (para que las cifras de ventas les sean favorables al cerrar más operaciones, los concesionarios a veces se ‘aprietan el cinturón’ en los últimos días de cada mes aunque vendan un coche con un margen de ganancia menor). En el caso de ciertos vehículos, como los eléctricos, conviene estar pendiente de las subvenciones disponibles a nivel nacional, regional o local. Se suelen agotar con rapidez.