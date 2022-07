Aznalcóllar celebra los 125 años de la actual Cruz de Arriba

Los arcos que, a modo de portadas, convierten la calle Sevilla – la que une la capilla de Arriba con la parroquia – en una catedral efímera ya han sido alzados, y el pueblo se engalana para volver a recibir en la calle a la centenaria Cruz. Fue en 2018 cuando se propuso para este año la realización de las fiestas grandes, aprovechando el aniversario de la titular . Si bien la irrupción de la pandemia no ha dado margen para su preparación, esto no ha impedido la organización de estos actos extraordinarios para conmemorar tanto el aniversario de la talla de la Cruz como el cincuentenario de la coronación de la primera Reina Mayor de las fiestas.

Las fiestas grandes de la Cruz de Arriba son esperadas en Aznalcóllar con especial interés, ya que no tienen fecha fija ni periódica de celebración . Pero con más ilusión se vienen preparando las que darán comienzo este sábado, que sin ser las mayores sí supondrán un hito en la hermandad y en el pueblo. La corporación conmemorará el 125 aniversario de la talla de la Cruz de Arriba con un amplio programa de festejos en el que no faltarán el alumbrado ni el exorno callejero extraordinario, las procesiones, la música y los cohetes ‘de silbido’.

Es por ello que no se llevarán a cabo muchas de las partes que componen – no saldrá la Virgen del Rosario, no se celebrará el Romerito ni la Romería – tanto para distinguirlas de las mayores como para darles el carácter de fiestas extraordinarias. Aunque sí estarán acompañadas de las habituales actuaciones y espectáculos en el quiosco de música instalado en la plaza de la Cruz de Arriba y toros de fuego.

De este modo, mañana sábado, tras la entrada a las 21.00 horas de la banda de Nuestra Señora del Carmen de Salteras, serán recibidos en la plaza de la Cruz de Arriba las Reinas Mayores, Infantes y Mayordomos desde 1972 hasta las últimas fiestas – celebradas en 2018 –, con sus cortes de honor, y que compondrán el acompañamiento de la Cruz hasta la parroquia como guiño al referido 50 aniversario. El traslado de la Cruz, que dará comienzo a las 22.30 horas, recreará la estética de aquella primera procesión, con acompañamiento de banda de música como lo hacía antaño.