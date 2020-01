Los alcaldes de la Sierra Morena plantean encerrarse en el Parlamento por los cortes de electricidad

Durante algo más de dos horas, los máximos mandatarios de estas localidades debatieron acerca de las acciones a tomar, muy especialmente en el tema eléctrico y de comunicaciones . Tras el paso de las borrascas del mes de diciembre, que mantuvo sin suministro eléctrico a algunos pueblos más de 24 horas, y tras el bochornoso episodio acontecido en la noche de reyes, con un corte que llegó a las tres horas en Guadalcanal, al que hay que sumar otro de dos horas hace escasamente una semana, urgía tomar una determinación. A este respecto, el primer edil guadalcanalense decía entender el cabreo monumental de la población. Un descontento al que se unen los mandatarios por el simple hecho de sufrir también como ciudadanos estos cortes. A ello se une la dilatación en el tiempo del arreglo de las averías, ya que las patrullas que llevan a cabo dichos arreglos parten desde Carmona. Es por ello, según asegura Casaus, que precisan de soluciones, y la primera de estas pasa por un encuentro en una reunión con la consejería competente en la que estén representadas las industruias de comunicación y las industrias de distribuciones eléctricas que operan en la comarca como son Endesa, Sta. Clara y Tentudía . Dicha reunión, añade, tienen un plazo de convocatoria, y es que si no tiene lugar en diez días "no descartamos hacer otro tipo de actuaciones como un encierro en el propio parlamento de la Junta de Andalucía". Junto a ello, se plantea igualmente instar a la población a un apagón simbólico . Un apagón que tenga lugar en los diez pueblos a la vez y que sirva para hacer visible el malestar de una población harta del problema de los cortes de luz.

Otro de los temas tratados en esta reunión fue el del déficit sanitario que sufre la localidad de El Pedroso desde este pasado verano. Hasta entonces, la localidad disponía de dos médicos, uno por la mañana y otro por la tarde. Sin embargo, tras el preceptivo descanso estival, uno de ellos no ha sido repuesto, lo que ha originado una saturación del único médico que queda, y que tampoco permanece en la localidad todos los días, ya que tiene que realizar guardias en Constantina. Todo ello ha originado un auténtico vacío sanitario en el pueblo y el lógico descontento de la población. A este respecto, su Alcalde, Juan Manuel Alejo, señala que se trata de un tema delicado y que hay que atajar en breve, porque si no puede tener consecuencias negativas. A ello se une el hecho de ateneder a la población de mayores y que viven solas. "No puedes tener veinticuatro horas atendiéndolos porque no tenemos capacidad económica y hay que tirar de Junta, Diputación y nos tenemos que coger de la mano los diez pueblos estamos en esa línea porque todos los problemas al final nos están repercutiendo a todos por igual". Asimismo, al igual que ocurre con el tema eléctrico, Alejo asegura que "vamos a empezar a trabajar y hacer actuaciones para que nos escuchen en todas partes".