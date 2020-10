16 años: aborto libre sí; toros no...

Son noticias calentitas. Los podemitas han registrado una enmienda a la Ley de Protección a la Infancia que pretende impedir que los menores de 18 años asistan a las plazas de toros y hasta se puedan formar en las escuelas taurinas . De torear ni hablamos. Tela, sí; del telón. Ése es el concepto de libertad que maneja esta escoria, apoyado en un desplome absoluto de la moralidad. ¿Un orden nuevo? Puede ser, también perverso. No deja de ser un paso más para imponer la dictadura ideológica que anhelan. Es un metro menos hacia el abismo, a la voladura de los últimos reductos de libertad. No hace falta que pensemos ni elijamos. El padrecito Iglesias lo hará por nosotros. ¡Viva la revolución!

No hay tregua ni respiro. Esta vieja piel de toro se despierta cada día reflejándose en su propio esperpento. Pero la táctica funciona. La capacidad de espanto se ha ensanchado tanto que ya nada sorprende . Importa más sobrevivir a este jinete del Apocalipsis –promesa de muerte, enfermedad y ruina- que se llama covid-19. Pero... ¿qué se puede esperar de un gobierno encabezado por un peligroso mentiroso compulsivo? ¿Qué puede ofrecer una panda que coquetea sin rubor con la mercancía ajada del más rancio comunismo?

¿Qué va a pasar con el toreo en 2021? La situación sanitaria va a cambiar poco, poquísimo, con respecto a este año nefasto que ya encara su desembocadura. Hay que asumirlo pero también hay que contemplar modelos de transición que permitan la reanudación del espectáculo . Las plazas de Sevilla, Valencia, Madrid o Bilbao no pueden permitirse el lujo de permanecer cerradas un año más. Ya lo hemos dicho en otro momento: el concurso de la TV puede ser vital para sostener el asunto. Pues ya veremos...

Ha sido la gran sorpresa, estrictamente taurina, de los últimos días. Andrés Roca Rey ha escogido al veterano diestro vallisoletano Roberto Domínguez para que se haga cargo de sus asuntos profesionales. No ha habido nota de prensa o comunicado oficial; ni siquiera una filtración interesada a algún plumilla cercano. La noticia sólo ha trascendido a través de una fotografía aireada en el perfil que el peruano maneja personalmente en la red social Instagram. Ambos diestros –apoderado y poderdante- aparecen en amor y compaña y sonriendo al incierto futuro . “La decisión está tomada” es el único texto que acompaña a la imagen. Tampoco hacía falta más...

El joven diestro sevillano interpela al ministro con una larga pregunta que acaba dictando el titular de la peculiar entrevista y hasta la portada del diario. “¿ Por qué la política del Gobierno excluye y margina la Tauromaquia de manera sistemática del ámbito cultural , tal y como ha sucedido en la última campaña institucional del ministerio de ‘Cultura segura’?” La respuesta anda corriendo por las redes: “Yo no debo fomentar ir a los toros; al teatro sí, es pacífico”.

Nos vamos marchando, pero antes tenemos que hacer una mención especialísima del faenón de Juan Ortega en la feria de San Lucas de Jaén que, con o sin los festejos de “reconstrucción” alentados por la Fundación del Toro de Lidia implica el cierre más o menos oficial de esta extraña temporada. Por cierto, en esas corridas de la FTL no participan ni Ortega ni Roca... Per hay más. Les recordamos que este mismo martes se reanudan los ‘Mano a Mano’ de Cajasol de la mano de Paco Ureña y Jesús Álvarez. El miércoles habrá un nuevo recordatorio a la figura de Gallito en torno a la mesa organizada por la ‘Casa de los Poetas y las Letras’ en el antiguo convento –lo de espacio es un horror- de Santa Clara. Pero hay más: la hermandad de la Macarena y la cátedra Sánchez Mejías dan un nuevo pistoletazo de salida a los actos organizados en torno al centenario de Joselito con la mesa redonda organizada el próximo jueves en la Caja Rural. Se hablará de la relación del coloso de Gelves con el campo bravo de su época. Y ya que hablamos de José hay que recordar que la inauguración del monumento alentado por la corporación de San Gil ya tiene fecha de inauguración: será el 26 de noviembre, delante de la basílica de la Esperanza. ¿Quién dice que el toro no forma parte de la cultura y la cotidianidad?