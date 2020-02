Gallito: Cinco alternativas trágicas

Juan Luis de la Rosa, jerezano, cayó asesinado en Barcelona en las primeras revueltas de la Guerra Civil . Joselito le había otorgado la alternativa en la plaza de la Maestranza el 28 de septiembre de 1919. Ese mismo día hubo otra alternativa en Sevilla . Fue en la plaza Monumental. La recibió Chicuelo de manos de Belmonte. Es una fecha, la del 28 de septiembre, que no estaría exenta de mal fario para los toreros que la escogieron para su doctorado. A José Claro ‘Pepete’, Isidoro Martí, Granero, Manolo Litri y el propio Gallito les mataron los toros; de la Rosa cayó a tiros... Sólo Chicuelo y Marcial, doctorados en un día similar, llegaron a viejos.

La figura totémica de José Gómez Ortega sigue prestando hilos de los que tirar llevándonos de la mano, inevitablemente hasta el halo fatal que rodea su figura. No es un dato subjetivo. José concedió hasta diez alternativas a lo largo de su corta pero intensa vida profesional . Cinco de esos nuevos matadores encontraron la muerte en las astas de los toros engrosando la lista trágica de aquellos años de plomo, recrudecidos en la llamada Edad de Plata. Hubo otros tres matadores –Juan Luis de la Rosa, Pacorro y Angelete- que no murieron víctima de las cornadas pero acabaron sus días de forma prematura y otros dos –Dominguín y Camará- que -ellos sí, de otra manera- triunfaron como apoderados renovando la herencia taurina de José.

¿Qué fue de Pacorro? Francisco Díaz, que así se llamaba, fue estrella novilleril pero su fulgor decayó pronto. Gallito le había concedido la alternativa en 1918 pero no brilló como matador. Murió en la más absoluta de las miserias en 1967. Tampoco le sonrió la vida ni la fortuna al matador extremeño Ángel Fernández ‘Angelete’, doctorado por José en 1917. Pasó por la profesión con más pena que gloria y se retiró casi inválido.

Hay dos toreros alternativados por Joselito que escapan de esta ronda trágica aunque no lograran triunfar rotundamente como tales. Sí lo hicieron en otros campos... Son Domingo González ‘Dominguín’ y José Flores Camará. No heredaron las virtudes toreras de José pero sí hicieron suyas muchas de sus ideas y de su propia filosofía taurina para alumbrar el futuro del negocio. Dominguín y Camará sembraron los verdaderos cimientos del apoderamiento contemporáneo . El primero, como patriarca y mentor de los ‘dominguines’, en especial de su hijo Luis Miguel. El segundo, como histórico apoderado de Manolete, definitivo arquitecto del toreo moderno y heredero –a través de Camará- del tronco gallista que heredó de manos de Chicuelo, su padrino de alternativa.

Más desconocida y exótica es la historia de Ernesto Pastor, un torero puertorriqueño –hijo de mexicano y francesa- que recibió los trastos de manos de Joselito el 17 de septiembre de 1919 en la plaza de Oviedo, hoy abandonada a su suerte. A José no le quedaba mucho pero al torero caribeño, tampoco. Aún resonaban los llantos por la muerte del coloso de Gelves cuando se anunció en Madrid. Fue el 5 de junio de 1921. ‘Bellotero’, marcado con el hierro del marqués de Villagodio, le prendió por un muslo sin que el torero pasara a la enfermería hasta dar muerte al astado. La herida no fue valorada como merecía y no se le operó hasta el día siguiente, cuando la septicemia ya era irremediable y mortal.

Varelito fue otro de los ahijados de Joselito que engrosó la extensa lista de víctimas de la Edad de Plata. Gallito le había convertido en matador el mismo día que a Domingo Dominguín, el patriarca de la extensa saga toledana del que ya hemos hablado. Ese doble doctorado se celebró en Madrid, el 26 de septiembre de 1918. José le cedió un toro llamado ‘Flor de Jara’ que pertenecía a la ganadería de García de la Lama. Pero el padrino ya era un recuerdo cuando el infortunado diestro sevillano –que tenía fama de gran estoqueador- se anunció en la plaza de su tierra, el 21 de abril de 1922. Un toro de Guadalest llamado ‘Bombito’ le empitonó de forma terrible por el recto falleciendo casi un mes después, el 13 de mayo, tras una tremenda e interminable agonía. Aquel desgraciado percance se produjo en medio del ambiente enrarecido de una Feria de Abril empobrecida por la ausencia de Belmonte y huérfana de Joselito, que permanecía aún muy presente. Cuando le llevaban a la enfermería exclamó: “¡ya me la pegao, estaréis contentos!”...