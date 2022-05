Morante, el imperio de la memoria... (a modo de resumen de la Feria de Abril)

Pero la memoria, el eco, el recuerdo, el poso del toreo no entiende de esos números que inquietan a tantos. Que le pregunten a Morante.... El diestro de La Puebla no ha necesitado salir a hombros ni sumar dos más una para convertirse en el mejor intérprete de una feria que ya tiene su nombre. Ya había brillado con luz propia en Resurrección , cuajando una tarde globalmente interesante, con toreo natural a su primero y guiños a la arqueología taurina en su segundo que no terminaron de ser comprendidos. Se advirtió cierto desapego con la dimensión del diestro de La Puebla que se haría especialmente patente en su segunda tarde, anunciado con los toros de Jandilla, dictando una faena secreta que, visto lo visto, sólo fue apreciada por paladares bien educados e ignorada por ese público mutante que ahora puebla los tendidos del coso del Baratillo.

Habíamos nombrado a Tomás Rufo . Había llegado al serial como tapado y sale revalorizado como uno de sus grandes triunfadores. Pero el triunfo del joven diestro toledano no fue tan sorpresivo para los profesionales y los aficionados más enterados . La ecuación de valor, entrega, capacidad, frescura y excelente concepto del toreo lograron calar tanto o más que esa lluvia pertinaz que no dejó de caer desde el primer al último toro. Rufo se coloca en las puertas de la primera fila...

Pero si retomanos el hilo que prestan las puertas del príncipe hay que recordar que Daniel Luque había sido el primero en golpear el jueves de preferia. Lo hizo abriendo la primera Puerta del Príncipe de esta feria triunfal –triunfalista para los rigoristas- gracias a una lección de autoridad, capacidad, responsabilidad y excelencia que ya le ha hecho saltar de órbita. Fue una tarde de importancia global ante dos toros de El Parralejo que terminó de subir a la cumbre con la comprometida faena al exigente sexto, al que lidió después de pasar por la enfermería, molido por la fortísima paliza que le había propinado el ejemplar anterior. A Luque aún le quedaba una tarde más aunque chocó que su triunfo incontestable no animara la taquilla. En cualquier caso, la aptitud y la actitud del diestro de Gerena sobresalió sobre sus compañeros Álvaro Lorenzo y Ginés Marín que cortaron dos orejas sin peso ni poso a dos potables ejemplares de Parladé de distinto tono que no llegaron a redimir a Juan Pedro Domecq, que cumplía su segundo bolo. Aún le queda otro en septiembre.

¿Qué contar del resto de la tropa? Podríamos empezar por esa corrida de seis sevillanos que la empresa había organizado como trampolín o condena. Pero fue oportunidad, aprovechada por los seis. Oliva Soto y Ángel Jiménez cortaron sendas orejas al encierro de Virgen María confirmando su papel de artistas. Pero hay que resaltar que Esaú Fernández, Javier y Borja Jiménez y Lama de Góngora dieron la barba en función de sus respectivas personalidades y capacidades en una tarde que debe ser un pasaporte para volver a Sevilla.

A partir de ahí comenzó la cosecha de orejas, algunas muy olvidables. Una se la llevó Alfonso Cadaval por su digna actuación frente a un toro sobresaliente: un tercero de excelente clase, recorrido y prontitud de Santiago Domecq. La otra se la llevó José Garrido en la misma tarde por una labor más brillante en el capote y los remates que en el toreo fundamental. Delante tuvo un precioso sardo de muy buena nota. Galdós, el mismo día, pasó de puntillas...

La última oreja del serial –con fuerte petición de la segunda- la iba a cortar Manuel Escribano después de apurar y cuajar al quinto toro de Miura, único ejemplar potable de un decepcionante encierro que enturbió su encerrona que, eso sí, mostró fortaleza en la taquilla. Desde ese punto la memoria es flaca y apenas dibuja a un Fandi tan solvente como funcionarial, resignado a su papel de torero de cuota o la entregada y atropellada alternativa de Manuel Perera, emparedado entre dos colosos el día de los decepcionantes ‘torrestrellas’. Destacar, finalmente y a riesgo de ser reiterativos, el gran juego de la ganadería de Garcigrande, incluyendo el sobrero de Morante, por encima de premios tacticistas; la buena corrida de Victoriano del Río; la interesante corrida de Santiago Domecq –que echó el toro de la feria-, también la de El Parralejo...

Queda el regusto de los grandes triunfos pero también algunas reflexiones: los dos años del covid han subrayado el cambio sociológico que se operado en la propia plaza de toros. El bello recinto no deja de ser reflejo de lo que pasa en la calle, espejo de la ciudad, el medio que nos toca vivir. Y es verdad: los tendidos de la Maestranza han perdido su carácter propio. Ya no se comportan como una única voz. La plaza es una distinta cada día. El derrumbe de la abono; los cambios en las costumbres y la propia economía no son ajenos a esa deriva. Ya lo dijo Ortega: “No se puede entender la historia de España quien no haya construido, con rigurosa construcción, la historia de las corridas de toros”. Ni más ni menos...