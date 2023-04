Los chefs Abascal y Villasclaras cantan «Cumpleaños Feliz» en Lalola

Dicen que, a determinadas edades, “ya no vale quedarse con las ganas”. También hay otra frase que me encanta y que es «más vale pedir perdón que permiso». Esta última, vamos a filtrarla. La utilicé de joven y la veo peligrosa ahora que ya tengo algunos añitos y muchas responsabilidades. El caso es que cualquiera de ellas me vale para contarles lo vivido el pasado mes de marzo en el cumpleaños del restaurante Lalola. A estas alturas, ocultar mi pasión por Javier Abascal es tontería. Creo que es un cocinero con un potencial, a pesar de su Sol de la Guía Repsol y su Bib Gourmand de la Guía Michelin, brutal. Digo potencial porque estoy convencido de que, en el estado de gracia en el que se encuentra ahora, se va a equivocar mucho, como es lo normal en alguien que no para de inventar, pero sus aciertos le llevarán a tocar las estrellas. Es cuestión de tiempo. Su cocina, un reflejo de él mismo, ha evolucionado. Y aún le falta mucho por recorrer. Javi disfruta en la cocina y se encuentra en ese momento en el que no se va a quedar con las ganas de nada, ni pedirá permiso. Simplemente, creará siendo fiel a lo que le gusta. Esa fidelidad a sí mismo es oro. Al más puro estilo Don Quijote contra los molinos de viento, una de esas aspas le puede tirar del caballo al suelo, y él lo sabe. Pero también puede lanzarlo al cielo. Y en ello está.