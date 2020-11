Una Señora bien vestida, con buenos modales y ceremoniosa con el oficial del fedatario, espera paciente. Se acomoda en un sofá junto a un tipo con pinta anglo, rubito, con pecas y arrugas. Los dos esperan a que a ella le toque el turno para acceder a una sala donde un notario otorgará escritura de testamento.

La Señora, la llamaremos Doña María, no disimula la alegría por regresar a la Sevilla que le vio nacer. Ella vive en Palma de Mallorca donde tiene un espacioso piso en su paseo marítimo. Además de tener la propiedad de la vivienda que habita con su pareja es la dueña-rentista de un bloque de apartamentos en la playa del Arenal, en la bahía de Palma, y dos locales más en un bloque contiguo. Una millonada en propiedades .....

A diario, Doña María ve en la pantalla de su ordenador los saldos de sus cuentas, fondos de inversión y cartera de acciones en el Ibex-35. La sevillana que hizo fortuna en Palma es una mujer de mundo. Vivió muchos años en el extrarradio de Londres tras matrimoniar con un ejecutivo financiero que la dejó viuda y con fortuna. La pareja terminó fatal años antes de la súbita muerte del marido, y del hijo que tuvo en contra de su voluntad. Los días londinenses de Doña María se le borraron de la mente, no los saldos que acumuló en cuentas antes vacías, cuando era soltera.

El notario llamó, mientras, a una ayudante que hizo pasar a Doña María. El fedatario cerró la puerta con su mano mientras la testadora se sentaba. Un frío apretón de manos selló ese breve encuentro. Una lectura rápida del testamento que anticipó la voluntad de Doña María días antes por teléfono al oficial rubricó el documento. Doña María estampó su firma sonriente.

La sevillana legaba todo su patrimonio a quien le esperaba en el sofá donde se sentó antes de ver al Notario. El heredero universal no cruzó una palabra con nadie en la concurrida sala de espera de la notaría. Su pareja aseveró ante el fedatario que no tenía ascendientes ni descendientes vivos. Identificó a su heredero como ‘pareja sentimental’. La escritura de testamento jamás fue recogida; la pagó Doña María a los pocos minutos de suscribirla. No volvió a la Notaría nunca. Fue un fantasma real.